高雄》鐵票區翻盤！陳其邁陣營批吹牛 網：那要告成大嗎？

民進黨高雄市市長候選人陳其邁。（陳其邁競選辦公室提供）

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底選戰倒數60幾天，高雄市長選戰格外激烈，高市前議長許崑源昨（16）日爆料，近日根據1份由民間委託學術單位成功大學所做的民調顯示，韓支持度首度領先陳1％，使藍軍士氣大振！不過陳其邁競選辦公室否認被逆轉，還批韓國瑜「民調吹牛」。對此，網友譏諷「假消息，快告成大」！

高市前議長許崑源昨（16）日爆料，近日根據1份由民間委託學術單位成功大學所做的民調顯示，韓國瑜與陳其邁兩人支持度竟出現「死亡黃金交叉」，韓支持度首度領先陳1％，雖然領先幅度不大，但非常具有指標性，使得藍軍士氣大振。

不過，陳其邁競辦發言人、立委李昆澤對此反擊，批韓國瑜政策吹牛，連民調也吹牛。更直指許崑源所說韓國瑜領先1%的民調沒有公布任何具體交叉分析報告，「空穴來風，不足採信」。

對此，批踢踢網友譏諷「陳其邁陣營回應滿弱的」、「所以民進黨要告成大嗎? 成大沒有否認唷」、「成大並沒有否認韓國瑜領先唷」「沒事沒事，支持我的都不在家」、「陳78有這麼怕喔反應這麼大? 幾個月前還把韓當笑話看吧」，但也有網友表示「成大也沒有承認阿，等公布就知道了啊！別急，我高雄人的觀察，除非(這是前提)柯p幫韓站臺，不然都是空氣，我的看法是：依然是空氣，扣掉四年前，其他條件都差不多，找不到勝出的理由，空氣票怎麼多仍是空氣」、「根據身邊觀察啦！9.2說要投KMT的比前幾屆還多，不再死氣沉沉的了， 陳78應該也知道這點」。

(中時電子報)

輸不起？ 陳其邁陣營斥韓國瑜民調「吹牛」
高雄》為何高雄這麼綠？網：因為高雄縣阿！

文章來源：PTT論壇網址

「以核養綠」絕食抗議 黃士修… 外交官之死 台大醫王明鉅揭2問題…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。