高雄》鐵票區翻盤！陳其邁陣營批吹牛 網：那要告成大嗎？

2018年09月17日 08:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底選戰倒數60幾天，高雄市長選戰格外激烈，高市前議長許崑源昨（16）日爆料，近日根據1份由民間委託學術單位成功大學所做的民調顯示，韓支持度首度領先陳1％，使藍軍士氣大振！不過陳其邁競選辦公室否認被逆轉，還批韓國瑜「民調吹牛」。對此，網友譏諷「假消息，快告成大」！

高市前議長許崑源昨（16）日爆料，近日根據1份由民間委託學術單位成功大學所做的民調顯示，韓國瑜與陳其邁兩人支持度竟出現「死亡黃金交叉」，韓支持度首度領先陳1％，雖然領先幅度不大，但非常具有指標性，使得藍軍士氣大振。

不過，陳其邁競辦發言人、立委李昆澤對此反擊，批韓國瑜政策吹牛，連民調也吹牛。更直指許崑源所說韓國瑜領先1%的民調沒有公布任何具體交叉分析報告，「空穴來風，不足採信」。

對此，批踢踢網友譏諷「陳其邁陣營回應滿弱的」、「所以民進黨要告成大嗎? 成大沒有否認唷」、「成大並沒有否認韓國瑜領先唷」「沒事沒事，支持我的都不在家」、「陳78有這麼怕喔反應這麼大? 幾個月前還把韓當笑話看吧」，但也有網友表示「成大也沒有承認阿，等公布就知道了啊！別急，我高雄人的觀察，除非(這是前提)柯p幫韓站臺，不然都是空氣，我的看法是：依然是空氣，扣掉四年前，其他條件都差不多，找不到勝出的理由，空氣票怎麼多仍是空氣」、「根據身邊觀察啦！9.2說要投KMT的比前幾屆還多，不再死氣沉沉的了， 陳78應該也知道這點」。

(中時電子報)