影）龍捲風橫掃尚武村恐怖畫面曝光！女店員嚇呆「水桶蓋頭」保命

龍捲風襲擊台東尚武村，女店員驚嚇拿起水桶蓋在頭上保命。（圖／翻攝『葛的店』臉書）

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中時電子報

台東尚武村日前受到山竹颱風外圍環流影響，遭龍捲風橫掃，造成許多民宅屋頂全毀，一家海產店監視器錄到一段當時恐怖畫面，正在整理桌椅的女店員 ，突然感受到外頭巨響，往外一看竟是龍捲風，趕緊在屋內找遮蔽物蹲下躲藏，另一名女店員還拿了大水桶蓋在頭上保命，網友看到畫面全嚇呆，直呼「瞬間根本被炸彈炸到一樣！」

女店員嚇躲進廚房蹲下避難。（圖／翻攝自爆料公社）

大武漁港15日下午二點掀起一陣龍捲風，從漁港爬上岸直捲尚武村，一間海產店「葛的店」首當其衝。據《ETtoday》報導， 老闆呂塗葛說，當時下午2點半左右，他與兒子在店內突然聽到一陣「轟隆轟隆」巨聲，不到3秒連叫都來不及叫，屋頂就飛走了，1艘膠筏在他面前飛過，摔在對街，店家損失整修至少得花百萬元，目前至少得停業一個多月。

女店員聞龍捲風來襲，嚇壞奔逃。（圖／翻攝自爆料公社）

龍捲風橫掃尚武村恐怖畫面曝光！海產女店員嚇呆「水桶蓋頭」保命。

龍捲風侵襲尚武村影片中，只見店員正在餐廳裡整理桌椅，一位綁著馬尾的女店員突然感覺到一陣巨響震動，停下來左右看，接著立刻躲進店裡廚房，10秒後整家店宛如遭遇大地震一樣，天花板全遭掀起墜下，女店員躲進店內後，另一位女店員一起轉頭往外看發生什麼事，一看立刻害怕蹲地，最後甚至拿起藍色大桶護頭，瞬間所有東西遭吹散四處掉，直到龍捲風過了之後，才站起來拿東西趕快逃。

網友看到影片如同看到電影版的「龍捲風」，都被龍捲風的威力嚇到，紛紛驚呼「太可怕了」、「好險山竹沒來台灣」、「超恐怖如同一定嚇壞了」、「這兩個片段中的女生反應都很迅速，根本新人類」、「翻桌率100％」、「太扯了，居然在台灣看到這場景」、「一個瞬間，挖靠」、「還好人都沒事」、「大自然的力量真的太可怕」、「好家在，那個藍桶，護頭神奇」。

(中時電子報)

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