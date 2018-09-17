外交官之死 台大醫王明鉅揭2問題轟吳釗燮

外交部長吳釗燮。（資料照片/中央社記者郭日曉攝）

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中時電子報

我國駐大阪辦事處處長蘇啟誠14日輕生，各界譁然，要追究死因，台大醫院前副院長王明鉅表示，他同意外交部長吳釗燮所說的，各國大使的任命是總統職權，但吳的說法裏，有兩個問題，一是大使須負起駐在國的所有外交工作成敗的責任，包括急難協助受困台灣民眾，二是外交工作做得好不好，是外交部長的工作，他請外交部長做好部長該做的事。

王明鉅在臉書上表示，一位外交官之死，引發了一位與他熟識的學者與外交部長的論戰。我看了兩邊的意見，同意外交部吳部長所說的「各國大使的正式全銜為特命全權大使，他們派駐海外，是代表著總統，總統有職權選擇派誰出去。所有民主國家都一樣，台灣也不例外」，只是吳部長的說法裏，也有兩個問題。

第一個問題是，既然是無須任何資格，由總統任命的「特命全權大使」，當然也要負起在駐在國的所有外交工作成敗的責任。當然包括對在該國的台灣民眾的急難協助工作在內，這一點已經明確規定在【旅外國人急難救助實施要點】裏面。天災就是急難，更是明明白白寫在這個要點中的第三條。

吳部長的說法中，沒談到的第二個問題是，到底做為駐日代表處上級的外交部長，對於外交部轄下的駐日代表處與下屬的各個辦事處，他們在日本關機場以及北海道大地震這兩次的事件中的表現，到底哪裡做得好? 哪裡做得不好? 有沒有可以做得更好的? 有沒有已經做得很好，但是被誤解了被忽視了，或是根本沒人知道的呢?

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他說，這些當然是身為外交部長該做的事。有些台灣民眾在那個急難時刻，得到了中國大陸駐日單位的交通輸送協助，比較之下，所以認為台灣駐日單位做得不夠好。到底這種說法，是合理的期待，還是過份的苛求?這些當然也是身為外交部長，作為駐日代表處上級主管長官的吳釗燮，該明確向全國民眾清楚說明的。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅臉書

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