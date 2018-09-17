入珠嫖客「不盡性」奪包快閃 應召女全裸護鈔一場空

嫖客「不盡性」拿了女子的包包想快閃，應召女不顧全身一絲不掛全力護鈔。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

新北市一名男姓男子去年四月以9千元代價，召妓到旅館性交易，由於陳男下體有入珠，應召女不堪疼痛，便草草了事，陳男認為應召女不敬業，害他沒盡興，見對方盥洗，把女子反鎖在浴室裡，偷走包包企圖快閃，女子不顧自己一絲不掛，死命抓住背包，雖從2樓樓梯間一路碰撞摔跌到旅館1樓大廳，仍不放手，陳男落網後辯稱與女子「只做一半」，想拿回一半的錢。高院認為，陳男的舉動未達強盜程度，但維持一審見解，依搶奪罪判陳1年6月徒刑，可上訴。

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陳男強調，他只拿走皮夾裡的5000元，把皮夾與裡面的證件、信用卡都丟在巷子裡，想藉此證明他主觀是想拿回一半的錢。女子則反駁，陳男當時「交易」已完成，陳沒說要退費，就趁她洗澡偷錢，雙方拉扯背包時，陳男更揚言：「我有槍！」。

陳男後被檢方依強盗罪起訴，不過法官審理時認為，女子始終奮力反抗、未曾鬆手，陳男從偷變搶，雖推打女方，但未達強盜程度，一審改依搶奪罪判刑1年6月。

陳男透過律師上訴，堅稱想拿回性交易沒完成的費用，絕無不法意圖，二審指，雙方若真有交易糾紛，理應好好協商，陳男卻趁女方洗澡時行竊，失風後憑藉蠻力拉扯，造成女方一絲不掛、沿著梯階被拖行而遍體鱗傷，已非一般性交易糾紛會出現的狀況，據此駁回陳的上訴，仍可上訴。

警方逮捕陳男後，女方雖取回證件與信用卡，但賣淫所得的9000元，也被警方依《社會秩序維護法》查扣。

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