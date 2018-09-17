高雄》為何高雄這麼綠？網：因為高雄縣阿！

因為原高雄縣區長期挺綠，因此韓國瑜深入原高雄縣海線的梓官區蚵仔寮，走訪攤販，握手爭取支持。（國民黨市黨部提供）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰將屆，高雄市的選戰越發激烈，更讓外界關注國民黨高雄市長候選人韓國瑜能否成功翻盤，終結民進黨在高雄的長期執政。不過，有網友就好奇為什麼高雄會這麼綠？得到答案除了國民黨自己不爭氣外，還有原高雄縣區長期挺綠的結果。

年底縣市長選戰將屆，高雄市的選戰越發激烈，國民黨高雄市長候選人韓國瑜空襲戰術奏效，在被視為綠營鐵票倉的高雄，選出一片氣勢，更逼得民進黨陳其邁從躺著選到現在不得不調整選戰策略正面迎戰。

而高雄選戰更讓網友好奇高雄為什麼會長期挺綠，國民黨屢攻不下？因此就在批踢踢發文詢問，「上一次國民黨執政已經追溯到1998年的吳敦義，當年高雄跟台北差距根本沒有大到哪裡，可是細看這20年來，高雄根本一路爛到不可思議，人口一直外移，薪資一直下降，搞到現在都被台中超越了，為什麼民進黨一路爛成這樣，高雄還是一直給他機會，從不票投給別的政黨，到底是什麼原因，有沒有專家可以分析一下」。

網友紛紛表示，「就投票習慣啊！要分析啥」、「因為藍的後來直接放棄經營」、「反正兩黨都廢到不知如何選擇」、「台灣價值啊」、「20年後繼續檢討40年前的KMT，穩的」，但也有網友分析原因，「高雄縣阿，高雄市區沒到很綠」、「現在的高雄是當年高雄市（55波）跟高雄縣（偏綠）合併的結果」、「藍營早點認清只要一天還算縣區的票，高雄就是無指望比較實際」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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