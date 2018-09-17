水龍捲接力嚇壞居民 吳德榮解密：這區域最好發

東河鄉都壢海邊出現水龍捲。（資料照片/楊漢聲翻攝）

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中時電子報
中度颱風山竹外圍環流威力影響台灣，16日清晨有民眾在太麻里外海看見水龍捲。（蔡東安提供/中央社記者李先鳳傳真)

山竹颱風直撲菲律賓呂宋島後，昨再襲擊香港，台灣雖未直接受影響，但颱風外圍環流帶來的強風，吹翻台東屋舍、廣告招牌，還一連二天為台東外海帶來水龍捲，讓民眾心驚膽跳，氣象專家吳德榮說，強颱行進路徑右手側的外圍環流，是龍捲風好發的區域，前二天台東連續有水龍捲發生，是符合學理的。

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上周六在台東縣東河鄉都壢海邊，許多民眾直擊到離岸約1公里處海面上的水龍捲，隔天（周日）在台東太麻里華源海邊，再次出現水龍捲，且長達30分鐘，民眾目睹後直呼「好壯觀」，同時看了心驚膽跳。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，過去兩天在台東接連發生水龍捲，其產生的主因是「山竹」颱風的外圍環流，提供強的低層垂直風切，「垂直風切」造成氣流旋轉，但「旋轉軸」是水平的，再透過對流胞的上衝、下沉氣流將此「旋轉軸」扭轉成垂直的，水龍捲於焉成形。對流也產生垂直伸展作用 (類似溜冰者旋轉時、收其雙手)，更增強其強度。

他強調，在統計上，強颱行進路徑右手側的外圍環流，本是龍捲風好發的區域，過去兩天在大武連續有水龍捲發生，是符合學理的。

(中時電子報)

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