台北》打吳音寧 照顧退休公教惹議 學者：柯P支持度下滑

：師大政研所教授范世平認為，柯文哲打吳音寧失敗，抓不到淺綠的票，改用退休公教照顧方案抓淺藍的票，卻引發部分年輕人反彈，顧此失彼。（《蔻蔻早餐》提供）

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台北市議員顏若芳（左）、徐弘庭（右）認為北市副市長陳景峻請辭北農董座，明顯是柯文哲的政治操作，想要斷尾求生。（《蔻蔻早餐》提供）

北市府與北農總經理吳音寧為市場改建案槓上，市長柯文哲甚至多次爆粗口，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻14日確定請辭董座，被外界視為「斷尾求生」。學者分析，柯文哲本想把吳音寧當作政治提款機，卻反變成吳的提款機，現在改抓淺藍的票，推出照顧退休人員措施，卻讓部分年輕人反彈，顧此失彼下，支持度跟著下滑。

北市議員顏若芳、徐弘庭和師大政研所教授范世平今接受電台訪問，評論陳景峻請辭對柯文哲選情的影響。顏若芳直言，吳音寧經過休市、殘菜、送洋酒到市場改建爭議，最後都證明市府被打臉，加上基層攤商、公會挺吳，輿論也開始質疑市府做法，陳的請辭明顯是政治考量，想要斷尾求生，若只是單純因角色扮演不好，陳不會拖到現在才請辭。

徐弘庭則說，柯文哲與民進黨分手後，面對吳音寧爭議一度占上風，但這次市場改建案讓柯「死亡交叉」，包括市府稱吳沒有來開會、沒有提方案等，都被抓包不是事實，市府棒打落水狗失敗，現在只好用請辭這種最不負責任的方式來止血，目的是想告訴大眾「柯文哲與吳音寧不同掛，只是現階段對她沒輒。」這完全不是負責任的市府該有的作法。

范世平認為，市府與吳音寧的對決中，吳音寧才是最後勝利者，吳從一開始就不是柯想要的人，她不擅言詞、好欺負，柯操作百萬實習生議題，掀起世代階級對立，把吳當作政治提款機，但因市場改建案情勢變了，柯開始急了，還頻爆粗口，引發批評後，現在對吳的態度又變保守，「這個性跟毛澤東一樣，欺善怕惡。」

范世平分析，柯文哲本想打吳音寧吸中間和淺綠的票，但淺綠慢慢回歸姚文智陣營，柯現在改抓淺藍，推出一連串退休公教照顧方案，像是提供5萬人次工作機會、恢復退休軍公教非法定場館優惠等，有菜就撿到籃子裡，但同時會引發部分年輕人反彈，他認為近期柯的支持度有下滑，陷入一種顧此失彼的焦慮。

徐弘庭也說，柯文哲是擅於操作議題的政治人物，現在推出退休人員照顧方案政策牛肉，就是希望買到藍營的票，但給予非法定福利的作法，是柯過去不願意做的事，他的選擇與信奉的價值明顯有衝突，選民要看清楚。

(中時 )

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