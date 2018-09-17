員工收賄洩個資 陸最嚴重 亞馬遜調查

2018年09月17日 09:30 中時電子報 楊幼蘭

員工涉嫌收賄洩個資 亞馬遜調查

電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）傳出部分員工收賄，出售客戶的機密個資給第3方公司，而公司正在進行調查。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）16日報導，部份亞馬遜員工違反公司政策，通常透過中介，出售內部資料和其他機密資訊，給在該網站上販賣商品的商家。

報導說，這類事件在中國大陸特別明顯。市值1兆美元（約30兆台幣）的亞馬遜得知中國發生這些狀況後，5月已展開內部調查。據悉亞馬遜員工收賄洩密的事件在中國最猖獗，而一名亞馬遜代表證實，公司正在進行調查。

有些中介透過微信，來聯繫深圳亞馬遜員工，再把有關銷售和搜尋的數據賣給獨立商家，並提供刪除負評的方法，而價格從80美元（約2,463台幣）到2,000（6.2萬台幣多美元不等。

這有助於使賣家的產品出現在較高的搜尋結果內，提高吸引顧客點閱的機會。

亞馬遜在聲明中說，「我們對員工有高道德標準的要求，任何違反我們準則的人，都會受到紀律懲處，包括解僱和可能的法律和刑事處分。我們對濫用我們系統的人是零容忍的」。聲明並指出，要是他們發現，有行為不良者參與，他們將迅速採取行動因應，包括關閉他們的賣家帳號、刪除評論，並扣留資金和採取法律行動等。

(中時電子報)