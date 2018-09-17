日夜顛倒 網購女腮下痘竟變惡性瘤

2018年09月17日 10:07 中時 馮惠宜

澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎指，下頷腺惡性腫瘤會順著腫瘤四周的綿密神經路徑，四處流竄轉移，其對化療反應不佳，術後只能選擇光子刀的放射輔助治療。(馮惠宜翻攝)

一位日夜顛倒做網購的36歲女性，發現左腮下方有一顆小小硬塊原以為是深部痘痘，塗抹消痘藥膏卻未消失，半年後越長越大還會痛，一就醫竟然是下頷腺惡性腫瘤。澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎表示，此類惡性腫瘤容易延著附近神經到處侵犯，化療無效，手術切除後的光子刀治療，是患者唯一的生機。

該患者經開刀切除約3公分×2公分×2公分的腫塊，將腫塊組織做切片病理化驗，證實是下頷腺惡性腫瘤，屬於腺樣囊性癌，是唾液腺腫瘤中相對罕見且易復發的疾病。

羅元禎表示，腺樣囊性癌的險惡，是腫瘤細胞會順著腫瘤四周的綿密神經路徑，四處流竄轉移，而這種侵犯神經的腫瘤對於化療反應不佳又無可奈何，術後只能選擇光子刀的放射輔助治療，手術、化療、放射是對付惡性腫瘤的三招，用了一招，一招無效，第三招的光子刀是唯一的出擊。

羅元禎表示，該患者經每週5次的6週療程，完成下頷腺惡性腫瘤手術切除後的預防性復發的輔助治療，快活光子刀採用弧形治療方式，相較於傳統放射線治療可以顯著降低如口乾，口腔黏膜發炎疼痛的副作用。

羅元禎指出，下頷腺腺樣囊性癌的致病原因，目前還不是很清楚，可能與基因突變有關，約80％的唾液腺腫瘤發生在腮腺，腮腺腫瘤有70％到80％的比率為良性，下頷腺腫瘤雖然少見，但是惡性比例較高，女性發生率也比男性的機率高，由於有神經分支經過，手術切除時為了避免神經損傷，常常無法完整切除腫瘤，這時候就要靠放射線治療做輔助，彌補手術之不足。

羅元禎呼籲，民眾如發現耳朵下方或腮部有不明腫塊，千萬不能輕忽，應即早尋求專科醫師診療。

(中時 )