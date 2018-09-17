日夜顛倒 網購女腮下痘竟變惡性瘤

澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎表示，患者下頷腺惡性腫瘤已「吃」到附近神經，復發風險高，接受快活光子刀治療的範圍是由電腦精密算出，以腫瘤術後為中心，設定6公分×6公分×6公分的狙擊範圍。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎指，下頷腺惡性腫瘤會順著腫瘤四周的綿密神經路徑，四處流竄轉移，其對化療反應不佳，術後只能選擇光子刀的放射輔助治療。(馮惠宜翻攝)

一位日夜顛倒做網購的36歲女性，發現左腮下方有一顆小小硬塊原以為是深部痘痘，塗抹消痘藥膏卻未消失，半年後越長越大還會痛，一就醫竟然是下頷腺惡性腫瘤。澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎表示，此類惡性腫瘤容易延著附近神經到處侵犯，化療無效，手術切除後的光子刀治療，是患者唯一的生機。

該患者經開刀切除約3公分×2公分×2公分的腫塊，將腫塊組織做切片病理化驗，證實是下頷腺惡性腫瘤，屬於腺樣囊性癌，是唾液腺腫瘤中相對罕見且易復發的疾病。

羅元禎表示，腺樣囊性癌的險惡，是腫瘤細胞會順著腫瘤四周的綿密神經路徑，四處流竄轉移，而這種侵犯神經的腫瘤對於化療反應不佳又無可奈何，術後只能選擇光子刀的放射輔助治療，手術、化療、放射是對付惡性腫瘤的三招，用了一招，一招無效，第三招的光子刀是唯一的出擊。

羅元禎表示，該患者經每週5次的6週療程，完成下頷腺惡性腫瘤手術切除後的預防性復發的輔助治療，快活光子刀採用弧形治療方式，相較於傳統放射線治療可以顯著降低如口乾，口腔黏膜發炎疼痛的副作用。

羅元禎指出，下頷腺腺樣囊性癌的致病原因，目前還不是很清楚，可能與基因突變有關，約80％的唾液腺腫瘤發生在腮腺，腮腺腫瘤有70％到80％的比率為良性，下頷腺腫瘤雖然少見，但是惡性比例較高，女性發生率也比男性的機率高，由於有神經分支經過，手術切除時為了避免神經損傷，常常無法完整切除腫瘤，這時候就要靠放射線治療做輔助，彌補手術之不足。

羅元禎呼籲，民眾如發現耳朵下方或腮部有不明腫塊，千萬不能輕忽，應即早尋求專科醫師診療。

(中時 )

水龍捲接力嚇壞居民 吳德榮解密… 中市特教學生入國小鑑定安置 即…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。