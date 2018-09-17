中市特教學生入國小鑑定安置 即日起報名

2018年09月17日 10:10 中時 陳世宗

教育局將舉辦「暫緩入學資格條件說明會」，讓家長瞭解後續入學服務。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為協助台中市家長瞭解特殊教育學童就學安置作業流程，以及各項轉銜服務措施內容，局今年9、10月將舉辦「108學年度特殊教育學生入國小鑑定安置說明會」，共5場次分別於大里、豐原、清水、南屯、北區登場；各場次即日起至舉辦日期前7天截止報名，家長可透過網路、傳真、郵寄等方式報名。

教育局長彭富源表示，5場說明會包括9月22日大里區立新國小、10月6日豐原區瑞穗國小、10月13日清水區清水國小、10月20日南屯區南屯國小、10月27日北區篤行國小舉行場次，活動時間均是上午8時30分至12時10分。

說明會參與對象為108學年度即將入學國民小學(出生日期101年9月2日至102年9月1日)的發展遲緩或各身心障礙類兒童家長，以及107學年度通過暫緩入學申請，且108學年度即將入國民小學(出生日期100年9月2日至101年9月1日的發展遲緩或各身心障礙類兒童家長。

即日起至每場次舉辦日期前7天截止受理報名，依報名先後順序錄取，可透過網路、傳真、郵寄方式報名。

教育局於10月27日下午1時至2時30分將在北區篤行國小舉辦「暫緩入學資格條件說明會」，因現行暫緩入學採審查制，請有參加「暫緩入學資格條件說明會」的家長，仍需選取任一場次「入國小鑑定安置說明會」報名參加，以瞭解後續入學服務。

相關資訊請至教育局官網「身心障礙學生跨階段鑑定安置宣導活動專區http://www.tc.edu.tw/m/597 下載。

(中時 )