慎！颱風過後亂撿漂流木！最重關7年、罰款300萬

2018年09月17日 09:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，今年台灣颱風、水災災情不斷！其中823水災，造成中南部農作、畜牧業大損害！事實上，颱風水災過後，也會有漂流木堆積情形，然有公告才能撿拾漂流木，如任意撿拾，最重關7年、罰款300萬。

超大豪雨帶來豐沛雨量，加上台灣地勢陡峭、水流湍急、地質年輕、地震頻繁，瞬間的高降雨量，造成山區林地土石崩塌，林木遭沖刷至河川、水庫、海岸等地區，產生漂流木堆積，海岸也陸續出現漂流木堆積情形，農業局提醒勿隨意撿拾以免觸法。

農業局長李玟表示，天然災害過後，常有漂流竹木，流入本市沿岸。其中「貴重木」，因為具有標售價值，是「屬於全民所有的國有財產，因此新北市政府或林務單位必須負責註記、檢尺並運回保管，辦理標售後將所得全數繳納至國庫，再透過預算分配至各級機關推行各項公共建設。

農業局表示，漂流木是屬於全民所有的國有財產，民眾須在政府機關正式公告開放後，才能在指定的時間及區域內「自由撿拾清理」，並經檢查哨登記，才能搬運離開。公告開放「自由撿拾清理」的漂流木主要以枝梢材、殘材及不具標售價值的木材為原則，平時在海邊的漂流木，民眾仍不得撿拾，以免觸犯森林法第50條，最重可處五年以下有期徒刑，最重還可併科新臺幣三百萬元以下罰金。

如果是貴重木，更加重其刑至二分之一，最高併科贓額二十倍以下罰金，最高可求處七年以下有期徒刑等，竊木用的重機械和車輛列為犯案工具將予沒收，請民眾務必遵守規定，以免受罰。

(中時電子報)