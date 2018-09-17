Mr拉麵與異人館快閃募款 協助823受災戶重建家園

Mr拉麵日籍社長野崎孝男（右）與異人館總經理林岡立攜手舉辦助受災戶募款，半個月募得款項12萬5000元。（曹婷婷攝）

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「短短2個禮拜，沒想到有這麼多願意參加募款的熱情民眾，很感動。」823豪雨釀成台南、嘉義嚴重淹水災情，Mr拉麵日籍社長野崎孝男與異人館總經理林岡立攜手舉辦助受災戶募款，8月底起2業者全台共41間門市展開募款，短短半個月共募得款項12萬5000元，野崎孝男表示，善款將分別捐給台南市及嘉義縣政府，協助災戶重建。

野崎孝男指出，Mr拉麵募得34502元捐款，異人館募得50000元捐款，加上他個人捐款10498元及異人館捐款30000元，募款總額達到12萬5000元，將捐款台南市政府62500元、嘉義縣政府62500元.。

野崎孝男表示，很多熱情民眾讓人感動，拉麵店活動是用餐捐50元可獲等值薯條一份，但有些人捐款卻不接受贈送薯條，有些人則是冒著大雨來店只為捐款，還有一位年輕人為了捐款買了許多份薯條外帶，這段期間，收到很多人的愛心，台灣實在是有人情味、有愛心的國家。

異人館總經理林岡立表示，異人館一直以來都在思考如何為台灣這片土地付出更多貢獻，這次823水災募款活動能在短時間內募集這麼多民眾的愛心，一起付出力量，真的非常感動，希望所有的受災戶都能早日重建家園。

野崎野男說，今年在日本也發生許多重大災害，台灣跟日本於地理環境上都屬於天災比較多的國家，而近年雙方發生天災時，彼此總是馬上相互馳援，這種互助友好關係已經是國際間的楷模，也期待能持續延續。

(中時 )

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