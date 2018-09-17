中秋賞月難了！秋老虎盤據飆高溫 周末變天

2018年09月17日 09:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

中央氣象局表示，今(17日)起至周五(21日)各地都是晴朗穩定的天氣，周六(22日)起東北風增強，中秋連假期間北部可能有零星短暫雨，也會稍有涼意。

受到太平洋高壓主導，今(17日)開始到周六(22日)，台灣重新進入典型的夏季天氣型態，秋老虎盤據，各地中午高溫將再度站上33-35°C，尤其台北都會盆地的高溫更有機會往35-36°C高溫邁進。不過氣象達人彭啟明在臉書表示，周六(22日)起可能有鋒面南下，周日(23日)至周一(24日)，中部以北可能看到月亮的機會較低。

彭啟明指出，本周炎熱感會相當強烈，應該可以稱「秋老虎周」，而下一個變化時間點會在周日、周一，預期北方有東北風南下，可能有道鋒面南下在周日、周一時接近台灣，北部會轉為較為陰沉偶陣雨的類型，不過這系統仍有變動，還要看目前太平洋高壓東退的程度，以及北方冷高壓的發展強度，還有很大的變動空間。

至於中秋節能否賞月？彭啟明說，如果期待在戶外要有個晴朗的天氣，可能週日在中部以北較有些風險性，可能看到月亮的機會較低，戶外活動也會被偶陣雨影響。而周六、日、一這幾天，由於可能高壓有減弱趨勢，整個大氣條件改變，預期中南部也有午後陣雨發展的機會。

(中時電子報)