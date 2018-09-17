影》62快速路大埔交流道 遊覽車撞山壁29人受傷

2018年09月17日 10:08 中時 張穎齊

1輛載有29名乘客的遊覽車，疑似在大埔交流道轉彎時未減速，導致跨過護欄撞上山壁，全車29人受傷送醫。（張穎齊攝）

1輛載有29名乘客的遊覽車，疑似在大埔交流道轉彎時未減速，導致跨過護欄撞上山壁，全車29人受傷送醫。（張穎齊攝）

大埔交流道車禍，遊覽車疑撞山壁20多人受困。(中天新聞)

62快速道路下大埔交流道路段今（17）日上午9時許發生嚴重車禍，1輛載有29名乘客的遊覽車，疑似在轉彎時未減速，導致跨過護欄撞上山壁，全車29人受傷送醫，警消目前仍在現場處理中。

基隆市消防局指出，七堵區大埔交流道發生遊覽車翻覆邊坡車禍案件，車上計有29名乘客(含駕駛)受傷，獲報後立即通知市衛生局啟動大量緊急傷病患機制，連絡各急救責任醫院，緊急出動消防車2台、救護車11台(含港消2台)消防人員21名役男4名前往救援。

消防局說明，現場為1台遊覽車自撞側翻45度，經了解為台北勤業眾信公司員工前往楊梅中華賓士受訓專車，共6台車，車禍為其中1輛，車上傷者7名(3男4女)送至礦工醫院， 2名(2男)送至長庚醫院、11名(4男7女)送至基隆醫院，9名送至汐止國泰醫院9時57分現場所有名傷患均已送醫。

基隆長庚醫院表示，田姓遊覽車駕駛（53歲）意識清楚，身上多處擦挫傷，無生命危險，其中1名鄭姓男子（29歲）左小腿開放性骨折，意識清楚、無生命危險。

至於其他乘客詳細的傷勢及確切的肇事原因及過程，尚待進一步釐清。

(中時 )