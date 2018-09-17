MLB》「林海嘯」再襲！ 林子偉替補建功、教頭按讚

林子偉(右)跑回超前瘋，隊友皮爾斯(左)相當興奮。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

波士頓紅襪和紐約大都會的三連戰今天進行最後一場，紅襪隊右外野手貝茲（Mookie Betts）在第6局因為左邊肌肉緊繃傷退，林子偉獲得上場機會，雖然守備上發生失誤，透過打擊建功，在8局下敲出二壘安打、跑回超前分，終場紅襪4：3獲勝，加上同日紐約洋基2：3飲恨多倫多藍鳥，紅襪隊在美聯東區封王的魔術數字變為M2。

紅襪先發右外野手貝茲6局上提前退場，由原本的中外野手布萊德利（Jackie Bradley）守右外野，替補上場的林子偉鎮守中外野，過去在小聯盟時，林子偉也有守過中外野，7局上大都會打者敲出安打、林子偉回傳本壘時球剛好打到回到本壘的跑者，林子偉被記上一次守備失誤。

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守備上的失誤，林子偉在8局下用打擊彌補，該半局他率先上場打擊，把一顆速球敲向球場左外野，形成一支深遠的二壘安打，隨後再靠隊友的高飛犧牲打，回到本壘得到超前分，紅襪也靠著這一分氣走大都會，這次三連戰2勝1負。

當地電視台NESN的官方推特，分享了林子偉8局上二壘安打的畫面，並寫到：「『林海嘯』再襲！林子偉8局下全力出擊，跑回紅襪隊的致勝分。」紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）也稱讚林子偉，表示：「子偉是個出色的中外野手，他願意努力嘗試真的蠻好的，我也很開心他能夠揮出二壘打，他有能力為球隊貢獻。終於能夠看到他笑得如此開心蠻有趣的，我們認為他可以擔任中外野手，他是很棒的防守者。」

紅襪隊本季已經打下103勝（47敗），只差2勝就能追平隊史單季最多勝紀錄。

(中時電子報)

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