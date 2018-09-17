萌！斑哥條紋羚寶寶捉迷藏！請用「尋找威利」來找牠

2018年09月17日 10:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

繪本《尋找威利》中，讀者都要張大眼睛來找他！話說台北市立動物園非洲動物區的斑哥條紋羚，8月22日上午傳來喜訊，「蘭雅」順利產下可愛的雌性斑哥條紋羚寶寶「小雅」！小雅成為族群中最年幼，也是在戶外活動場內頭上唯一還沒有長角的嬌小羚羊。歡迎民眾來動物園，尋找斑哥條紋羚寶寶的蹤跡！

每隻斑哥條紋羚成體頭上都會有長螺旋形的角。（台北市立動物園提供）

8月下旬，保育員準備清掃斑哥條紋羚戶外活動場時，發現有隻可愛的羚羊寶寶誕生了。保育員在不干擾動物育幼的情況下，觀察到媽媽「蘭雅」有撫育餵奶行為，斑哥條紋羚寶寶「小雅」也順利自行站立且吸吮到乳汁。保育員持續觀察記錄，發現斑哥條紋羚寶寶的精神與成長狀況良好，與群體間也相處融洽，真是一件好消息呀！

斑哥條紋羚寶寶「小雅」與群體間相處融洽。（台北市立動物園提供）

每隻斑哥條紋羚成體頭上都會有長螺旋形的角，而仔羚頭上的角則是要等到約半年後，才會開始出現明顯突起，而生性害羞的斑哥條紋羚寶寶，常待在較隱密的區域。斑哥條紋羚寶寶「小雅」有時擠在媽媽或是阿姨們的身後，有時坐在戶外活動場較隱密的花台下，不仔細找還真不容易發現呢！斑哥條紋羚的懷孕期長達九個多月，一胎只產一仔，仔羚「小雅」除了喝母乳之外，現在也開始嘗試自行採食葉子。躲在群體中的「小雅」只要一有動靜，立刻成為全場的焦點，不但受到遊客的關注，所有的羚羊也都注視著牠，相當受到家族成員的保護！

晨昏活動的斑哥條紋羚主要棲息在非洲濃密森林，一身暗褐色皮毛，體側有12-14條的條紋，在森林裡有保護的效果，牠的大耳朵收集聲波讓聽覺更靈敏，只要一受到驚嚇就會躲進隱密處。動物園也特別呼籲民眾，若想看斑哥條紋羚自在活動、喝母乳的可愛模樣，記得經過非洲動物區斑哥條紋羚的戶外活動場時，請務必降低音量，盡量減少干擾唷！

(中時電子報)

斑哥條紋羚寶寶「小雅」是目前在戶外活動場內唯一還沒有長角的嬌小羚羊。（台北市立動物園提供）