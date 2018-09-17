黃士修：絕食對抗舞弊 中選會獨立已蕩然無存

2018年09月17日 10:23 中時 張理國

以核養綠公投領銜人黃士修持續絕食抗議中。黃士修上午透過口述回中中選會，強調中選會作為行政機關的3大怠惰是無法清楚說明到底何時是公投綁大選的截止日期；對於已知將發生的業務，毫無因應準備；法學素養低落。對於所依法沒有再次收件的問題，卻說不出他依的是什麼法，只好用虛偽的公平性來搪塞，中選會的獨立地位已經蕩然無存。

黃士修表示，看到中選會13日對「以核養綠」公投第二次送件所發布的新聞稿，以及陳朝建副主委受訪時的跳針回覆，在在顯示正陳朝建自甘淪為執政者的東廠領袖。他必須要嚴正指出中選會違法濫權之處，兩位身為法律學者的東廠正副領袖，也該回去重修行政法。

黃士修說，對於陳朝建副主委認為，依法沒有再次收件的問題、對所有公投案一視同仁，卻說不出他依的是什麼法，哪一條法，只好用虛偽的公平性來搪塞；由一系列刻意的行政怠惰，看出中選會的獨立地位已經蕩然無存。

黃士修表示，中選會作為行政機關的第一個怠惰是：無法清楚說明到底何時是公投綁大選的截止日期。中選會對於公投綁大選的截止日應依照法令，依照現有流程與相關法令，綁年底大選的最後期限應該是9月14日。陳英鈐主委卻對這個公投綁大選的法定截止日期，不願也不敢公開承認，即使底下公務員都與主委不同調。真實情況是，陳英鈐三番兩次透過媒體放話，甚至多次點名「以核養綠」公投，說中選會人手不足、作業時間不夠、沒預算，不斷將截止期限提前。

黃士修認為，中選會第二個怠惰是：對於已知將發生的業務，毫無因應準備。中選會始終無法說清楚相關的日期，所根據的理由居然是中選會人力不足。整個公投申請從提案階段，至少已經超過兩個月了。中選會居然還無法事先因應？作為一個行政機關，對於自己最重要的職掌業務，人手不足、作業時間不夠、沒預算，從來就不是理由。財政部有因為人手不足、作業時間不夠、沒預算就不查稅嗎？

至於第三個怠惰是，黃士修說，是中選會法學素養低落。遍查《公民投票法》、《公民投票法施行細則》，甚至《行政程序法》，都沒有「只能點收一次」的條文。實務上，民眾去戶政機關、外交部領務局辦事，或是去法院遞交文件或書狀，都是在截止期限內可隨時再送件，從未聽說有拒收情形。依照公投法，第二階段連署期限有6個月。「以核養綠」公投是在6月底開始第二階段連署，因此在12月底之前，隨時可再送件。也就是說，無論綁不綁年底大選，「以核養綠」在9月13日第二次送件，中選會都無權拒收。中選會的墮落在，行政怠惰之餘還理直氣壯。接下來，讓我們看看中選會是如何硬拗。

黃士修表示，陳朝建跳針的公投法第13條，是在戶政機關審查不足額之後，才通知提案人一個月內補件，約束的對象是中選會，不是公投領銜人。這條規定根本不適用於「以核養綠」第二次送件。行政程序法第6到第10條，乃是憲法保障之最小侵害性原則的體現。

黃士修並指，中選會主委陳英鈐受命打壓「以核養綠」公投成案，屢屢違反「不得為差別待遇」、「選擇對人民權益損害最少」、「不得逾越法定之裁量範圍」等法律原則，並下令中選會官員否認媒體報導主委發言，更在記者面前公然指稱媒體寫假新聞。

黃士修說，中選會甘為執政者爪牙的嘴臉，不但是執政者的爪牙，無所不用其極地打壓人民權利，還擴權到法律審查和新聞審查，根本是極權政府的鷹犬機關。

他從9月13日下午1點30分開始，在中選會門前，帶著志工一張張辛苦簽來的第二批聯署書，現在已經絕食超過90小時。如果一個國家，需要人民用生命要求行政機關依法收件，這個國家還能算是民主法治國家嗎？如果一個年輕人，最後只能用肉身抵抗執政者的惡意，這個國家的未來還有希望嗎？

黃士修反諷，有這樣公然違法舞弊的中選會，只要陳英鈐還坐在主委的位子上，我們年底還需要投票嗎？不如現在就直接宣布民進黨候選人通通當選，當然，前提是要跟對派系。

(中時 )