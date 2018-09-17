迎接中秋連假 南瀛科學教育館月亮女神報到

中秋連假將至，南瀛科學教育館特別規畫「尋找月亮女神」活動，包括射箭高手、月亮燈DIY，也推出免費場次的《重返月球》影片。（南瀛科學教育館提供）

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中秋連假將至，南瀛科學教育館特別規畫「尋找月亮女神」活動，包括射箭高手、月亮燈DIY，也推出免費場次的《重返月球》影片。（南瀛科學教育館提供）

中秋連假即將到來，又是闔家出遊好時機，南瀛科學教育館本周末特別以月亮女神阿緹米絲為主題，規畫一系列活動讓遊客參與，包括尋找月亮女神、射箭高手及月亮燈DIY等，還有免費場次的《重返月球》2D影片可欣賞，連假期間除了賞月、烤肉，也可以到南瀛科學教育館度過不一樣的中秋節。

南瀛科學教育館指出，在希臘神話中，女神阿緹米絲不但掌管天上的月亮，也是個喜歡打獵，並擁有精湛射箭技巧的狩獵女神，館方藉此發想，設計月亮QR CODE尋人啟事」任務，民眾只要購買門票、套票就能參與，只要找出藏身館中的月亮女神，就能得到神秘獎品，還能跟女神一較高下比比誰的箭術高超。

另外22日當天還有月亮燈親子DIY手作課程，將發光的小月亮配上可愛動物和喜愛的造型裝飾，簡單容易上手也非常實用，是每年秋節期間的看板活動，而連假期間，館方的星象劇場也加開午間場次，播放《重返月球》2D影片，讓人重溫當年登陸月球的感動，可到現場領取號碼牌免費進場。

連假3天不打烊的還有日本修曼機器人教室體驗會，小朋友在組裝各式機器人的過程中，就能學習到相關的機械原理，對於科普教育幫助很大，每日均有3場，各限額12人，憑套票現場免費報名。

(中時 )

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