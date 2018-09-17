得獎成習慣！虎科大再抱大獎贏得獎金

2018年09月17日 11:15 中時 許素惠

得獎成為虎尾科技大學的「習慣」，尤其機械人及手臂橫掃國內外研發賽場，近年累積獎金逾800萬元，日前參加第11屆上銀智慧手實作競賽又摘下機器手開發組季軍、機器手應用組冠軍，共抱回35萬元獎金，參賽團隊中有位印度生，表現同樣亮眼。

虎科大派出的2隊伍雙雙得點，從智慧堆疊、機械揮毫、智慧分類與智慧澆注等4大關卡評比中脫穎而出，這些大關考驗著學生影像辨識、運動控制、機器學習、智慧自動化的軟體程式以及夾置具硬體設計能力，藉以提升學生對於未來銜接工業4.0的實 作能力。

機械設計系教授林明宗帶領「超給力團隊 」學生林煒祥、賴涵餘、林祐生、朱柏蔚、黃上芸、林德威，使用上銀科技提供的關節式機器手臂HIWIN RA605，搭配自行開發的PC-based控制器，以運動控制核心技術勝出，勇奪應用組冠軍，贏得20萬獎金。

此外，屢獲大獎、被喻為「台灣機械金手」的電子工程系教授王榮爵也指導學生陳展博、黃南傑、潘亞拉、梁富鈞、張安君、林建辰組成的「哪一隊」，自行設計機器手臂結構並組裝，可自主做出各種複雜動作，拿下季軍獎金15萬元。

其中潘亞拉是來台5年的印度籍學生，他說在台灣學了很多，非常喜歡台灣，畢業後準備留下來工作，貢獻所學。

校長覺文郁表示，將該校得獎形容為「習慣」或許不太恰當，但主要是要凸顯師生研發精神及精實實力，使在國內外各大賽中屢屢得獎，並成為一種習慣，期勉再接再勵，繼續維持這個好習慣及好傳統。

(中時 )