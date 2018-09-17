自己的福利自己投票 新北參與式預算開放投票

2018年09月17日 11:14 中時 葉德正

新北市「民間培力互助‧共創幸福泰山」社會福利參與式預算，進入關鍵的投票階段，10項由人民團體提出，聚焦弱勢對象的社會福利方案，自即日起開放投票，凡設籍新北市年滿16歲的市民，皆可在「公共政策網路參與平台」i-Voting投票，票數將決定提案在明年度運用預算經費的順序，落實「咱ㄟ社會福利‧咱來決定」。

新北市副市長呂衛青表示，社會福利參與式預算是一堂屬於新北市民的「民主課」，不僅完整實踐「參與、審議、決定」的三大原則，更是全國運用國家發展委員會「參與式預算」平台進行i-Voting的首例，為讓民主精神向下紮根，投票年齡還特別放寬，凡設籍新北市年滿16歲的市民，都可以上網投票；而針對泰山區居民，也特別設計票數加成機制，重視在地意見，讓「公民參與」融合「在地實現」，成為新北市推動參與式預算的標竿。

新北市社會局17日舉行記者會，邀請10個團體進行提案發表，新北市泰山區大科社區發展協會提出「竹起安全家‧編織幸福門」方案，現場展示竹編作品，希望鼓勵長者竹編DIY，延緩失能退化。

新北市泰山區志工協會「麵麵俱到‧饅頭傳愛」則帶來香噴噴的手工饅頭，期望能帶領高風險及單親家庭成員參與饅頭手作，建立互動與支持網絡。

新北市菁英婦女協進會則帶來活潑生動的話劇表演，希望市民支持他們的「婦女支持方案～暖心咖啡館」方案，幫助家庭照顧者紓壓及喘息，10項提案各具特色爭取市民一票，獲得實現創意與滿足在地需求的機會。

社會局長張錦麗強調，一項成功的參與式預算活動不僅要仰賴民眾參與，同時需要結合第一線人員推廣、專業意見導入及便利的投票機制，民眾進入平台後可選擇「直轄市/縣市→新北市」、「新北市政府社會局」、「民間培力互助‧共創幸福泰山」專案，接著瀏覽10項提案內容並點選「我要投票」，再輸入身分證字號、出生年月日及選滿5項提案，點選「確定投票」後即可完成投票動作。不熟悉網路操作的民眾，也可以前往泰山區公所及市府大樓1樓，由志工協助投票。

(中時 )