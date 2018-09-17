嘉義》月餅銷量慘淡 翁章梁做月餅 籲各界支持做公益

民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁（左）在身心障礙充當小老師下，學習如何製作蛋黃酥。（呂妍庭攝）

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嘉義縣長參選人翁章梁、縣議員曾亮哲、張貴忠和竹崎農會總幹事林孟怡等人一起促銷小太陽作業所的月餅。（呂妍庭攝）
嘉義縣長參選人翁章梁、縣議員曾亮哲、張貴忠和竹崎農會總幹事林孟怡等人一起促銷小太陽作業所的月餅。（呂妍庭攝）

中秋節將屆，民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁等人今17日特地到嘉縣精神康扶之友協會所屬竹崎小太陽作業所，為身心障礙朋友行銷中秋月餅禮盒，協會總幹事陳素綢指今年秋節禮盒訂單不到去年二分之一，只剩30多萬元，推測可能跟選舉將屆，又碰到823水災，加上市場競爭，今年銷售狀況不佳，翁章梁得知協會狀況，呼籲外界應多多採購社福團體的禮盒，吃美味也做公益。

精神康扶之友協會理事長侯文財陪著翁章梁、縣議員曾亮哲、張貴忠和竹崎農會總幹事林孟怡等人一起親手做月餅，一旁的身心障礙朋友充當起小老師，教翁章梁一行人如何製作蛋黃酥，侯文財說，今年月餅訂購量不如預期，「不能說很慘，但真的不好」，希望各界能多支持勇敢認真的小太陽。

陳素綢說，協會月餅禮盒銷售金額最高曾創下100多萬元的紀錄，平均也有8、90萬元銷售量，對協會運作有很大的幫助，作業員也能獲得較多獎勵金，因縣府連兩年未以記者會聯合促銷，雖協會努力行銷，但勢單力薄，加上今年又少了總統府一筆大訂單，今年算是竹崎小太陽作業所成立7年來，銷售狀況最差的一年。

因翁章梁在社會局長任內對協會大力支持，陸續協助成立微笑工坊庇護商店、竹崎灣橋作業所、小太陽烘焙坊、小太陽家園、手作小舖行動通路車等，翁章梁除到場學會蛋黃酥，也強調協會的產品吃起來衛生又安心，還能做公益，呼籲大家多多支持社福團體，幫助身心障礙朋友。

(中時 )

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