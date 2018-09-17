警盤查女肚掉出假鈔 男：要當爸了缺錢製假鈔應急

2018年09月17日 10:56 中時 陳淑芬

因女友懷孕急需用錢，38歲黃男在賓館以彩色掃描影印偽造假鈔，想要換成現金應急。沒想到，黃男深夜開車載詹姓女友出門因交通違規遭警盤查。「我懷孕」詹女用手捧著肚子回應警方詢問時面不改色，警方請她放開雙手，竟從腹部掉出一疊百元假鈔，警方循線在賓館查獲製假鈔工具及毒品。台中地檢署17日以偽造貨幣罪將兩人起訴。

起訴書指出，黃男因28歲詹女懷孕急需用錢，在107年3月至4月5日間與詹女投宿台中市北屯區的一家賓館內，以彩色印表機仿印面額1000元、500元、200元及100元的紙鈔圖樣在A4大小的紙張再裁剪成偽鈔，詹女目睹製造過程，並將其中84張百元面額偽鈔藏放身上。

黃男在107年3月8日因為違反毒品案，遭警方逮捕移送台中地檢署，法警搜身時在他的鞋墊內搜到1張千元假鈔、7張百元假鈔。

黃男在107年4月6日深夜開車載詹女行經北屯區文心路4段，因變換車道未打方向燈，被警方攔檢盤查，詹女下車受檢時，手不斷扶著肚子，警方詢問時，她面不改色回答說：「我懷孕」，但警方要求放下雙手時，竟從腹部掉出1疊百元假鈔，共有84張，警方還在車內查扣到另2張百元鈔。

警方循線前往賓館兩人投宿房間，再查獲百元假鈔90張；千元、500元、200元等假鈔各1、2張，還有一批單面及尚未裁切的半成品，另扣得黃男所有的大麻及安非他命殘渣袋。

黃男供稱，他經濟狀況不佳，而且女友懷孕急需用錢，他才偽造假鈔，當晚與詹女想持偽鈔去尋找商家變現應急，不料遭逮。

(中時 )