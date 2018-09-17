台灣民意基金會：蔡英文聲望創上任以來次低

2018年09月17日 10:54 工商 崔慈悌 、 趙雙傑

台灣民意基金會今天公佈最新民調，蔡英文總統整體聲望在過去一個月中明顯下降，有三成一的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，五成五的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多 23 個百分點，這是近兩年多來空前最大的差距，聲望是她上任以來第二低。

基金會董事長游盈隆表示，我們問：「蔡英文總統上任已經兩年多，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」

結果顯示：7.1%非常贊同，24.1%還算贊同，31.5%不太贊同，23%一點也不贊同，14.4%沒意見、不知道或拒答。

換言之，最新民意顯示，2018年9月，在二十歲以上的台灣人中，有三成一的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，五成五的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多23個百分點；另一方面，強烈不贊同的人有二成三，但強烈贊同的人只有百分之七。

他說，和上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少2.1個百分點，不贊同的人上升4.6個百分點。這項發現顯示，蔡英文總統整體聲望在過去一個月中明顯下降，使原本就低迷的總統聲望雪上加霜，愈趨低迷。造成總統聲望起伏的內外因素可能很多，但以過去一個月所發生的大小事情來看，823水災期間蔡總統乘雲豹車勘災的爭議，以及薩爾瓦多斷交事件，是較顯著的兩項負面因素。

進一步的分析顯示，有幾點有趣的發現值得一提：

首先，在性別方面，對蔡總統的支持程度，雖然整體來看難謂有顯著的性別差異，但女性公民對蔡總統的支持似乎相對較有所保留。

第二、在年齡層方面，除七十歲以上年長公民外，不贊同蔡英文總統的用人、政策及處理國家大事方式的人已遍佈20-70歲的每一個年齡層；

第三，在省籍族群方面，不論是河洛人、客家人、外省人或原住民，都有五成以上到近七成的人不贊同蔡總統處理國家大事的方式，或說是不贊同她在總統職務上的表現。

第四，從教育背景來看，當初/國中及以下教育程度的民眾有四成上下的人仍力挺蔡英文時，卻有六成以上專科及大學以上教育程度的人不贊同蔡英文處理國家大事的方式，或說是不贊同她在總統職務上的表現。

游盈隆指出，總統聲望的長期趨勢圖來看，此刻蔡英文總統的聲望來到了自2017年8月以來的最低點，也是她自2016年5月上任以來第二低的時刻。同時，很可能主要肇因於823水患期間總統乘坐雲豹車勘災引爆爭議，使得不贊同她處理國家大事方式的人劇增到54.5%，成為上任以來民怨的最高點。而這也使得她的「第二次執政困境」持續存在並有進一步惡化的跡象。

(工商 )