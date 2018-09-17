台灣人眼中的蔡英文！綠民調：這三項最令人不滿

2018年09月17日 11:03 旺報 呂佳蓉

台灣民意基金會於今日早上召開「台灣人眼中的蔡英文總統」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持並主講。在十項特質當中，蔡英文只在「聰明有智慧」這一項獲得過半數台灣人的肯定，最不滿的前三排行依序為「促成政黨合作，解決棘手問題」、「用人唯才，總是能選擇適當的人出任內閣部會首長」、「能有效管理與領導政府」。

報告指出，在其他九項特質中，有兩項是同意與不同意雙方幾乎不相上，七項則是不同意者超過同意者。報告指出，多數台灣人認為蔡在那十項可欲的總統特質上，除了聰明有智慧，其他大抵上是不具備的。

游盈隆表示，從不同意排行榜當中，「促成政黨合作，解決棘手問題」的不同意高達61.7%，「用人唯才，總是能選擇適當的人出任內閣部會首長」不同意為56.8%，「能有效管理與領導政府」不同意為57.5%。

報告指出，關於「促成政黨合作，解決棘手問題」方面，有六成二的台灣人基本上不同意蔡英文是一個能促成政黨合作、解決棘手問題的人，只有三成三的人同意。不同意的人比同意的人多29個百分店，這對一個上任之初誓言團結台灣的新總統而言，無疑是一個大諷刺與挫敗。

報告表示，「用人唯才及慎選閣員的問題」，有五成七的台灣人不同意，這一定程度上總結了台灣社會多數人對蔡過去兩年多來任用內閣政務官員的不良觀感。也間接解釋了蔡英文聲望一路下滑的現象。尤其促轉會副主委張天欽請辭事件，更對蔡英文並非用人唯才的社會觀感提出有力佐證。

報告表示，「能有效管理與領導政府」，只有三成七的人表示同意，不同意的人比同意的人多約21個百分點，這相當程度說明了蔡英文兩年多來聲望一路下滑且持續低迷。以美國民主經驗為例，現任總統若被多數人民認為不能有效管理及領導政府，那總統聲望肯定高不起來。

但報告指出，當三成一的人贊同蔡總統處理國家大事方式時，卻有高達五成六的人認為他聰明有智慧，而且有四成六左右的人同意他是誠實且值得信賴，以及他將國家利益置於個人利益之前，這表示絕大多數台灣人雖不贊成蔡在總統職務上的表現，但仍不吝於肯定他的聰明才智及他的基本政治道德。

關於台灣人眼中的蔡英文總統的民調，有十項總統特質，包含在意一般平民老百姓的需要；是一個將國家利益置於個人利益之前的人；能為這個國家帶來所需要的改變；是一個誠實且值得信賴的人；是一個果決且強而有力的領袖；能有效管理與領導政府；是一個信守承諾的，說到做到的人；用人唯才，總是能選擇適當的人出任內閣部會首長；是一個能促成政黨合作，解決棘手問題的人；是一個聰明有智慧的人。

(旺報 )