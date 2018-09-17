MLB》洋基菜鳥攻守失衡 成球隊罩門

洋基三壘手安杜哈(左)接界外球時撞上捕手桑契斯。(美聯社)

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中時電子報

洋基菜鳥安杜哈(Miguel Andujar)守備三壘時總是令人捏把冷汗，17日洋基又輸藍鳥，安杜哈還在4局上追逐界外球時撞上自家捕手桑契斯(Gary Sanchez)，總教練波恩(Aaron Boone)看得直搖頭。

安杜哈是美聯新人王大熱門，呼聲超過天使隊大谷翔平，但是安杜哈優秀的長打能力與糟糕的守備形成鮮明對比，和捕手桑契斯簡直難兄難弟。洋基近來敗多勝少，總教練波恩開始承受外界壓力，他不確定如何安排這位菜鳥猛將。

此役安杜哈前3打數掛零，波恩在領先1分時將他換下，黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)代守三壘。不料藍鳥8局連打兩分，9局下洋基想拚逆轉，但是安杜哈已經退場，代打的尼爾華克(Neil Walker)被對方3球解決。

波恩賽後坦承，換下安杜哈有可能傷害了球隊，畢竟他擁有一棒逆轉的火力。波恩解釋是因為9月擴軍，球員充足的情況才派兩人接替安杜哈，但大家都知道問題根源是安杜哈的守備，他的腳步和傳球始終沒什麼進步。

紅襪在美東的魔術數字只剩2，最快本周封王。洋基已不能奢望龍頭，當務之急是保住外卡戰的主場優勢，目前他們只領先外卡次席的運動家1.5場勝差，隨時可能被趕過，然而他們最近的問題卻是愈來愈多了。

(中時電子報)

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