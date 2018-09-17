閣揆上任滿一年 賴清德民調逆勢上揚

2018年09月17日 11:03 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公佈民調，有四成七的人基本上滿意賴清德院長的施政表現，但有四成六的人不滿意。滿意的人比不滿意的人多 1 個百分點。顯示在過去的一個月當中，賴清德整體民意支持度原本向下滑落的走勢逆勢上揚。

行政院長賴清德去年九月上任迄今正好滿一年，台灣人對賴清德整體施政表現的感覺為何？ 台灣民意基金會董事長游盈隆表示，我們問：「行政院長賴清德上任已經一年。一般來講，您滿意或不滿意賴清德院長的整體施政表現？」

結果發現：10.9%非常滿意，36.5%還算滿意，27.4%不太滿意，19%非常不滿意，6.2%沒意見、不知道或拒答。換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人中，有四成七%的人基本上滿意賴清德院長的施政表現，但有四成六%的人不滿意。滿意的人比不滿意的人多1個百分點。

和最近一次民調結果（2018年8月）相比，滿意行政院長賴清德整體施政表現的人增加5.7個百分點，不滿意的人增加約1.6個百分點。

他說，這項發現顯示，在過去的一個月當中，賴清德整體民意支持度原本向下滑落的走勢竟逆勢上揚，滿意他施政表現的人此刻竟略多於不滿意他的人，使得形勢翻轉，正反雙方至少維持一個旗鼓相當的狀態。

游盈隆認為，這頗令人意外，尤其在823水患期間，賴清德的「上帝說」引爆爭議，不過他事後很快地公開道歉，並四度探視災區，穿起青蛙裝涉水的親民作風，或許終讓他扳回一城，成功化解民意支持度向下沈淪的危

他說，自今年初到現在，賴清德施政表現的民意反應軌跡，大多數時間滿意都高於不滿意，但也有一次不滿意高於滿意的時候，那是今年八月的景象，媒體形容為「死亡交叉」。

但目前滿意賴清德施政表現的人再度高於不滿意的人，尤其是經歷了823水災的淬煉，儘管只是一個百分點，他強調，根據過往經驗，這種民意翻轉現象確實並不多見。從這個角度看，賴清德出任閣揆整整一年，證明了他是近十年來最耐操耐磨的行政院長。

(工商 )