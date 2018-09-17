藍委痛批傀儡 促轉會黃煌雄：曾兩個月沒看到公文

2018年09月17日 11:12 中時 周毓翔 、 季志翔

國民黨立法院黨團至促轉會抗議，並且在外牆上張貼寫有「東廠」字樣的海報以示抗議。（季志翔攝）

國民黨立院黨團9名立委今天至促轉會踢館，主張廢除促轉會，並在廢除前停止運作，藍委費鴻泰還爬到促轉會招牌上貼上「東廠」二字。促轉會主委黃煌雄親上火線說明，一度哽咽到說不出話，卻大爆料自己兩個月看不到公文，且前副主委張天欽辦公室就在他隔壁，他卻對張找主秘開會毫不知情。

國民黨團書記長曾銘宗表示，促轉會自認是東廠，已失去公信力，國民黨也支持轉型正義，但是由促轉會推動已不適合，應廢除促轉會，並在廢除前停止運作，還要全面清查促轉會還有多少「張天欽們」。

黃煌雄回應時一度哽咽到說不出話，他說自己過去都是黨外人士，黨外人士就是對抗威權爭取民主，因此近期許多他一輩子從沒想過會被冠在自己頭上的名詞，但今天大家在這裡講話可以不用像戒嚴時代一樣會擔心恐懼，是大家共同享受民主的成果。

黃煌雄強調，張天欽的辦公室就在他辦公室隔壁，張天欽開那場會議事情沒跟他通知，事後也沒跟他報備，他也是跟大家一樣看到報導才知道，代表張天欽案只是個案，這絕對不是系統性的問題，「連我都不知道，行政院跟總統府怎麼會知道呢？」

黃煌雄也坦言，促轉會6月開始運作時連薪水都發不出來，很多軟硬體、人員也還沒到位，且一直到7月中旬之前，「內部很多公文我都沒有看到」，一直到8月才開始步上常軌，張天欽本來也接受指揮，發生這樣的事他很震驚，各組都有分工，沒想到討論的是這種內容，「我看到內容後，很多我都不能接受，不能同意。」

黃煌雄也表達，如果監院要調查或是立院要調查，他都歡迎，他們內部也會先啟動調查，這是他身為主管應該做的，目前他詢問過其他委員，對此事都不知情；至於廢除促轉會的問題，他認為不應該因為個案抹煞掉促轉會，但如果大法官釋憲或是立法院決議廢除，他也都尊重。

費鴻泰則痛批黃煌雄根本就是個傀儡，主秘去跟副主委開會，主委竟然可以毫不知情，辦公室還只在隔壁？而且身為主委竟然有兩個月時間連公文都沒看到？「你們促轉會全部都是嫌疑犯！」藍委賴士葆也諷刺，「你底下的『張天欽們』說不定職權都比你大，他們常常直通民進黨，你沒這麼常常啊！」

(中時 )