台北》姚文智民調不到15％被勸退？ 柯P驚呼：不可能吧

2018年09月17日 11:19 中時 吳堂靖

北市首都之戰進入白熱化，根據媒體最新民調柯文哲34.9%、丁守中30.8%，兩人民調呈現拉鋸戰，至於姚文智則以10.4%支持率持續墊底，雖仍有21.9%未表態，但外傳姚文智若民調未超過15%，將被黨內勸退。對此，柯文哲今受訪表示，不可能吧！哪有可能！

柯文哲近日積極拉攏淺藍選票，包含九三軍人節致敬、探望榮民，提供退休公務員工作機會等作法，然而民調未有顯著上升，反倒是與丁守中距離拉近，媒體詢問是否顯示軍公教政策失靈？柯文哲對此低調表示，他也沒有想甚麼，每天市政該做的就做。

至於綠營對手姚文智民調不見起色，此次仍以10.4%居落後，外傳姚文智在8月底若民調未超過15%，將被黨內勸退，柯文哲則驚呼說，「不可能吧！哪有可能！ 」

該份民調也顯示丁守中比柯更可以處理大巨蛋議題？柯文哲則表示，大巨蛋就是很多小問題不解決，累積到後來就變成一個很大的爛攤，不過我們還是會把它解決掉，總是要合法跟安全，從頭到尾態度很清楚，不會刁難也不可能放水，9月20日進都審，將用審議方式解決。

另外，有民調結果顯示五成民眾認為柯應著重經濟發展，柯文哲表示，本來北市府在推政策，就會計算在地化、國際化、產業化等面向，登山步道也是一個產業，北市生態豐富，全世界在30分鐘內可以洗溫泉又可以看海的地方沒有幾個，像是四獸山就吸引很多外國人，乾脆把整個北市的登山步道整理起來，旅客來台不是只有帶去看龍山寺，也可以去走登山步道，將它變成北市新興產業。

(中時 )