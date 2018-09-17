新民調!藍綠支持度旗鼓相當 中性選民仍為絕對多數

2018年09月17日 11:20 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公佈民調，民進黨支持度領先國民黨1.6個百分點，幾乎是旗鼓相當的局面；時代力量仍然維持了8%的支持，親民黨有4.7%的社會支持。值得注意的是，中性選民數量仍然遠超過任何一個主要政黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示， 關於台灣人的政黨支持傾向，34.5%沒特別支持哪一個政黨，24.7%民進黨， 23.1%中國國民黨，8%時代力量，4.7%親民黨，其他小黨都在百分之二以 下，合計 3.9%，1.1%不知道、拒答。

他說，在年齡方面，民進黨在60歲以上的選民中占有明顯的優勢，而國民黨在40-60歲之間的選民占優勢，35歲以下選民對兩大黨的支持則是旗鼓相當；時代力量的支持者基本上是來自45歲以下的選民，尤其是25-34歲這個群組，45歲以上則相對稀少。

在教育程度方面，初中/國中及以下教育程度者明顯較偏愛民進黨，而專科以上教育程度者略為較偏愛國民黨，高中/高職教育程度者中則是民、國兩黨平分秋色的局面；時代力量支持者主要來自專科以上教育程度者。

從職業背景看，民進黨的主力是來自勞工、農民、中小企業主及退休老人，而國民黨的主力是來自軍公教、高階白領人員、及無業/待業者；基層白領人員、家庭主婦及學生方面則是旗鼓相當的局面。時代力量基本上似乎是白領人員或中產階級支持出來的。

從地緣政治的角度來看，民進黨的大本營還是以南台灣為主，而國民黨在桃竹苗、基宜花東金馬較具優勢。

游盈隆指出，橫跨最近兩年多的台灣人政黨支持趨勢圖，可以清楚發現，自2017年底以後，民進黨與國民黨的社會支持出現一種近乎重疊的現象，兩黨支持度都在兩成到兩成五之間變動，民進黨雖稍佔上風，但領先幅度非常有限。時代力量大致維持在8個百分點的水平，親民黨則是在選舉的時候支持度會稍微上揚一點，但仍低於5個百分點。

(工商 )