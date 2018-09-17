高雄冰屍案真相連環爆 「救命錢」引來妻兒殺機？

2018年09月17日 11:18 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

高雄前鎮冰屍案撲朔迷離，丁姓死者長子坦承花百萬找來2名友人弒父，案情疑又有最新進展，週刊報導，丁男非但沒有欠債，還在外放款當金主，另外檢警調查，丁男有筆200萬元「救命錢」，被妻子洪姓婦人得知，洪婦可能因此種下殺機。

10日冰屍案爆發時，洪姓婦人先是替兒子頂罪，供稱失手殺掉家暴丈夫，接著兒子認罪，謊稱為反制父施暴才誤殺，不到一天，丁嫌偵訊時再度翻供，坦言花百萬買兇弒父，趁母親及妻子外出購物時，偕同2名友人進入臥室砍死父親，將屍體冰在冰櫃當中。

起先傳出死者丁男敗光繼承來的4000萬家產，還在外欠了350萬元債務，但警方調查後又有重大突破，其實丁男是金主，這筆350萬金錢是他在外放款，還沒收回來的款項。死者友人透露，丁男最近簽球贏得一筆錢，目前經濟充裕，至少有幾百萬現金。

據《鏡週刊》報導，丁男有一筆200萬元現金，寄放在友人那，今年7月洪婦曾向友人追討，但遭拒絕，事後友人將錢匯給死者母親，死者母親再領出錢給媳婦和長孫。丁男母親傷心地說，當時媳婦與長孫已經1個月沒看到兒子，她們卻表現得漠不關心，像是只想快點拿到錢。

是否因為關鍵200萬元，洪婦母子因此痛下殺手，2人應訊時行使緘默權，檢警恐怕還要再追金流部分。

(中時電子報)