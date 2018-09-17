移工安定費可自動繳款 已8000餘名雇主使用

雇主可透過約定帳戶綁定自動繳納移工的就業安定費。圖／中時資料照片

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中時

在台外籍勞工人數近70萬，為更便利雇主繳納就業安定費，勞動部除開放可至超商、美聯社等地繳費，還可透過約定金融機構帳戶自動扣款或也可至全國繳費網線上繳費。自動繳費可避免雇主因事務繁忙、忘記繳費而被罰款，至今年7月已有8000名雇主使用自動繳款。

為便利聘雇移工者繳費便利，勞動部開放雇主可至各大超商、美聯社、全國農漁會信用部、郵局與台新銀行臨櫃繳費。另外為了避免雇主逾時繳費而被多扣款，勞動部也開放雇主可申請約定金融機構帳戶綁定，可自動扣款就業安定費。

有申請約定帳戶自動扣款者，成功繳費後勞動部會主動寄發繳納證明，方便查核。根據勞動部統計數據顯示，106年約有7100名雇主使用自動扣繳方式繳款，至107年7月已增加至有8000名雇主使用。

申辦約定帳戶自動繳納就業安定費有2種辦法，申請一般金融機構帳戶自動扣款者，可上勞動部勞動力發展署網站，透過線上申辦方式辦理，約定帳戶與雇主姓名或公司名稱相符者就可成功申請。

另外若要申請郵局帳戶扣款者，雇主須攜帶近期繳款通知單影本、不限雇主本人的郵政儲金簿、印章與身分證，至郵局臨櫃申請。上述方法申請成功後，勞動部會於下期的繳款單上註明預定扣繳資訊，作為提醒。

(中時 )

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