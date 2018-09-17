準公共幼兒園 26.4％私幼與地方政府完成簽約

2018年09月17日 12:14 中時 林志成

教育部推「準公共幼兒園」政策，到9月15日止，有200家私立幼兒園加入，達符合條件幼兒園的26.4％，約2.1萬個小朋友受惠。另外，尚有27家私幼已完成線上申請並提交地方政府審核，待完成所有程序後，將再陸續公告。

行政院今年8月起推動的「我國少子女化對策計畫(107-111年)」，首次規畫準公共機制，符合要件的私幼與各地方政府簽訂合作契約後，成為「準公共幼兒園」。

在「準公共幼兒園」，家長享有每月繳費不超過4500元的優惠，第3名以上子女每月再減1000元，低收入及中低收入戶家庭子女「免費」；另外，準公共機制的目標還包括改善教保服務人員薪資，申請第1年，準公共幼兒園教師及教保員每月薪資至少2萬9000元。

「準公共幼兒園」政策一度引發幼保界反彈，但行政院仍持續推動 ，今年先鎖定6都以外的15縣市私幼為對象，明年才擴及全國22縣市。今年15縣市有764所私幼符合資格，到9月15日止，有200所完成簽約，相關名單可上全國教保資訊網（www.ece.moe.edu.tw）查詢。

教育部國教署副署長許麗娟說，符合資格的私幼如果在9月15日前跟地方政府簽約成為「準公共幼兒園」，可得到10萬到20萬元的設備費補助，家長每月繳費的優惠也回溯到8月1日。政府協助家長支付的費用，各縣市在開學2個月內（分期初、期中2期）就可以全數撥付給園方。

原本規定私幼9月16日以後才跟地方政府簽約，不能得到設備費補助，家長的繳費優惠也是從簽約那一天開始。不過，許麗娟說，決定順應民意延長15天，私幼在9月30日前提出申請，且在10月15日前完成簽約，家長繳費優惠同樣可溯自8月1日，而幼兒園也可申請補助設備費。

教育部表示，各縣市私幼申請成為「準公共幼兒園」，不乏大型及辦學有口碑者，譬如宜蘭縣慈怡幼兒園核定招收人數420人、南投縣貝斯特幼兒園390人、彰化縣芳苑鄉立示範幼兒園350人、糖葫蘆文教基金會附設苗栗縣頭份幼兒園350人，將有效提供當地小朋友入園機會，減少家長負擔。

(中時 )