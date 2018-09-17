台北》又一民調出爐！柯文哲和丁守中差到11.8％

2018年09月17日 11:26 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市「三腳督」選戰越演越烈，選情撲朔迷離，前有民調顯示市長柯文哲和國民黨台北市長候選人丁守中差距4.9%，現又有民調顯示兩人差距已拉大到11.8%。對此，網友表示「有一個民調之後，大家都開始放民調了」、「跟世新的差距好大」，但唯一不變的是民進黨的候選人姚文智始終維持姚老三地位。

據《ETtoday新聞雲》報導，《ETtoday新聞雲》於9月3日至9日，透過網路與電話調查台北市長選舉，結果顯示長柯文哲支持度達41.7%仍維持領先，而國民黨候選人丁守中為29.9%，姚文智則為8.4%。不過，無獨有偶，《蘋果日報》委託世新大學調查的民調顯示，丁守中的支持度為30.8%，柯文哲的民意支持度則是34.9%，姚文智支持度僅10.4%表態支持。

對此，批踢踢網友表示，「可惜不是8.7%」、「這週是民調週，ett看起來差不多」、「有一個民調之後，大家都開始放民調了」、「這週應該會連放，然後週五有美麗島」、「姚恭喜增加了3%，應該要放鞭炮了」、「丁的很有價值，各家差不多」、「反正確是沒變啦，丁穩30柯35-40飄很大姚10」。

這次民調是由《ETtoday新聞雲》民調中心於2018年9月3日至9月9日進行，以設籍台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，回收有效樣本數為2,408份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.0%。

(中時電子報)