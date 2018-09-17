外籍看護迷路急掉淚 員警機智比對街景找到家

外籍看護推著阿嬤上街，卻因路不熟心慌慌， 看見警察喜極而泣，最後終於找到回家的路。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

一名外籍看護推著阿嬤至市場散步買菜，未料路不熟迷失方向，員警靈機一動詢問印尼看護有無同鄉朋友，透過其同鄉朋友得知，阿嬤家住在北屯區大連西路附近，再以GOOGLE街景圖方式尋找，終於找到熟悉街景，員警開車護送2人返家，阿嬤及看護到家時，感激員警幫忙，稱讚「波麗士大人太聰明了！」

台中市警察局第六分局何安派出所員警巡邏經重慶路附近時，遭一名外籍看護攔車報案，比手畫腳，還支支吾吾傳達意思。外籍看護向警方表示，她一早推著88歲阿嬤至市場散步買菜，但對台中市的道路不熟悉而迷路，不但東西沒買成，又繞了好大一圈，不知身在何處，正感到心慌意亂時，剛好遇見員警經過，欣喜落下淚來。

員警見該名看護與阿嬤顯得非常疲倦，便先將2人帶返派出所休息，該名印尼看護中、英語皆不通，阿嬤說話也含糊不清，讓員警聽得一頭霧水。

但員警耐心地與看護比手畫腳，藉此獲得更多資訊，得知原本看護要帶阿嬤去逛水湳市場，不知怎麼走的迷失方向，就以剛學會的「市場」2字詢問路人，循著路人指示走了快兩公里，到了中義市場，發現景象跟以往不一樣，才會焦急萬分向警方求助。

因黃姓阿嬤身上未攜帶任何證件，員警靈機一動詢問印尼看護有無同鄉朋友，透過其同鄉朋友得知阿嬤家就住在北屯區大連西路附近，再以谷歌GOOGLE街景圖方式一一尋找，外籍看護看到熟悉街景，直呼「就是這裡！」員警也按圖索驥，順利護送兩人安全返家。

(中時 )

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