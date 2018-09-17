最新民調：未來「期盼兩岸統一」民眾 首次超越維持現狀

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台灣民意基金會今天公佈最新民調， 基金會董事長游盈隆表示，最近兩年多來看，台灣人的統獨傾向發生戲劇性的變化。期盼「未來兩岸統一」的人從一成五躍升到兩成六，超越「維持現狀」，成為僅次於「台灣獨立」的選項。這是一個非同小可的演變，代表統派支持者的一次大躍進。

根據台灣民意基金會最新民調，36.2%認為未來台灣獨立比較好，26.1%認為未來兩岸統一比較好，23.2%認為未來維持現狀比較好，16.2%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人中，「台灣獨立」仍然是多數台灣人對未來的期待和選擇；其次是「兩岸統一」，第三是「維持現狀」。這樣的發現，除了又一次打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思外，更令人驚奇的是，「兩岸統一」現在已經超越「維持現狀」，成為僅次於「台灣獨立」的選項，「這是一個非同小可的演變」。

他說，進一步的分析透露了若干值得注意的現象：

在年齡方面：整體來看，在每一個年齡層，期盼未來台灣要獨立的人都高於期盼兩岸要統一及維持現狀的人，除了45-54歲的人之外。的確，45-54歲是屬於中壯年選民，家計負擔一般而言較沈重，支持國民黨的比例也較高，有約三成三的人期盼未來兩岸要統一，多於期盼未來要獨立的兩成七，也多於期盼未來繼續維持現狀的兩成五。

在省籍族群方面，相當清楚的顯示，有四成河洛人期盼未來台灣要獨立，但只有兩成八的客家人，及兩成二的外省人，有相同的期望；此外，在二十歲以上的客家人和外省人中各有三成五的人期盼未來兩岸要統一，但河洛人中只有兩成三有這種想法。

在教育程度方面，經驗證據清楚顯示，在每一種教育程度中，期盼未來台灣要獨立的人都遠多於期盼兩岸要統一或維持現狀的人。

在職業背景方面，除了無業/待業者外，其他包括高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、農民、家庭主婦、退休人員及學生，多數都期盼未來台灣要獨立；而軍公教人員多數都期盼未來繼續維持現狀。

在政黨支持者方面，有六成七民進黨支持者期盼未來台灣要獨立，同時，有四成六的國民黨支持者期盼未來兩岸要統一；在另一方面，時代力量支持者中有近五成的人希望未來台灣要獨立，親民黨則有五成三的人希望未來兩岸要統一。

游盈隆指出，根據台灣人統獨傾向的長期趨勢圖，姑且不詳論橫亙近三十年台灣人統獨傾向的變化，即以最近兩年多來看，台灣人的統獨傾向確實發生了戲劇性的變化。簡單地說，期盼「未來兩岸統一」的人從一成五躍升到兩成六，而期盼「未來台灣要獨立」的人從五成一銳減到三成六；同時，期盼「未來仍維持現狀」的人基本上都在兩成五上下擺盪。

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