全民防災動起來！消防大使郭彥均挑戰VR火線任務

內政部消防署今（17日）上午舉行「全民防災動起來，守護家園一起來」記者會，內政部政務次長陳宗彥、消防署長陳文龍及消防大使郭彥均共同出席記者會。（葉書宏攝）

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內政部消防署今（17日）上午舉行「全民防災動起來，守護家園一起來」記者會，內政部政務次長陳宗彥、消防署長陳文龍及消防大使郭彥均共同出席記者會。（葉書宏攝）
內政部政務次長陳宗彥致詞。（葉書宏攝）
內政部政務次長陳宗彥、消防署長陳文龍及消防大使郭彥均進行抗震保命三步驟。（葉書宏攝）
消防大使郭彥均挑戰「火線任務VR闖關遊戲」。（葉書宏攝）
消防大使郭彥均挑戰「火線任務VR闖關遊戲」。（葉書宏攝）

內政部消防署今（17日）上午舉行「全民防災動起來，守護家園一起來」記者會，邀請消防大使郭彥均挑戰「火線任務VR闖關遊戲」，他表示，自己有了小孩之後，更感謝第一線的消防兄弟，他們犧牲自己去救別人的小孩。

全民防災動起來！消防大使郭彥均挑戰VR火線任務。

內政部政務次長陳宗彥、消防署長陳文龍及消防大使郭彥均共同出席記者會，一起宣告全國防災演練正式啟動。今年除了全民地震網路演練外，還有全民火災避難演練，民眾將演練成果上傳「台灣抗災演練網」，就有機會抽中iPad mini等多項好禮。

陳宗彥指出，921是國家防災日，每年都會藉此來加強宣導防災觀念，尤其落實於自主防災部分，國人本身對於災害的認識、防災方法，透過網路等方式提供各種資訊給民眾，一旦遭遇災害，勿驚慌、要鎮定；中秋節將至，呼籲民眾烤肉之餘一定要撲滅火源，另外，洗澡時要注意通風、避免一氧化碳中毒。

今年透過「台灣抗災演練網」各項演練及推廣活動，藉由YouTube、Facebook等社群媒體多方宣導，用寓教於樂的方式，推廣民眾正確的防災知識，期盼讓生活在台灣這片美好土地的人們，都能居家安全，永保安康。

演練活動主要有2項，一是全民地震網路演練，活動時間自本(9)月17日至10月21日，消防代言人郭彥均也在記者會上，特別提醒民眾要記住抗震保命三步驟－「趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold On」，並且和政務次長陳宗彥及署長陳文龍一同示範。

另一項是全民火災避難演練，演練時間自今年10月1日至11月1日，為了加強民眾對火災預防及應變能力，內政部消防署今年度特別推出「火線任務VR闖關遊戲」，透過虛擬實境，讓民眾體驗火災正確避難逃生知識。

內政部強調，面對災害，唯有勤加演練，才能夠迅速的反應並知道如何自保。歡迎民眾上「台灣抗災演練網」註冊（網址: http://www.twdrill.com.tw/），學習防震、防火知識，並參加「防災知識模擬考」，考驗你正確的防災觀念。

活動期間內只要完成答題或參加演練並上傳「台灣抗災演練網」，就有機會抽中iPad mini、Nintendo Switch遊戲機、GARMIN Vivofit 3 健身手環、Photontree VR 虛擬實境眼鏡、緊急避難包及1000元禮劵等多項好禮。

(中時 )

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