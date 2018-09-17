台北》林欽榮幫陳其邁拍片惹議 柯P： 政治不是只有黨派、藍綠

台北市長柯文哲17日出席「台北步道秋季大縱走」活動，對於林欽榮幫陳其邁拍宣傳影片，認為只要不違反選罷法就好。（吳堂靖攝）

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台北市長柯文哲17日出席「台北步道秋季大縱走」活動，呼籲民眾體驗北市山林之美。（北市府提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁競選團隊16日推出宣傳影片，找來曾任高雄市工務局長的北市副市長林欽榮背書， 不過此舉也引發「變相輔選」爭議。對此，柯文哲17日受訪緩頰，政治還是有人際關係，不是只有黨派、藍綠，只要沒有違反選罷法就好。

柯文哲17日出席「台北步道秋季大縱走」活動，會後受訪對於林欽榮協助陳其邁拍攝競選影片一事，柯文哲緩頰說，每一個藍營議員競選總部成立，副市長鄧家基也都有去啊，他們有問過我態度，政治還是有人際關係 不是只有黨派、藍綠，例如他的同事、同鄉、朋友，甚至還有親戚關係等。

柯文哲表示，林欽榮跟陳其邁以前共事過，以前陳其邁當代理市長，林是高雄的工務局長 ，他自己是比較開放啦，沒有說一定要怎樣，每個人就去，只要沒有違反選罷法，每個人要去做他喜歡做的事就好。

媒體詢問首長的人際關係相互幫忙，是否有益柯拉近與藍綠間的距離？柯文哲表示，基本上北市本來就是藍綠混合的政府，北市局處首長從民進黨、新黨的都有，他覺得不要讓藍綠變成政治決定的唯一因素，對於這些局處首長，他不太管他們公務以外事情。

另外，大陸央視公布台諜個案，外界質疑此事真實性？柯則說，兩邊本來都有各自攻防，真的當中有假的，假的當中有真，他還是那句話，沒有人把整個國家的前途寄託在別人的善意上，所以該準備要準備，看看就好。

(中時 )

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