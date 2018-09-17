纏訟22年周人蔘電玩貪汙案，前北市警官判刑5年半。

2018年09月17日 11:49 中時 林偉信

國內治安史上最大貪瀆弊案的周人蔘電玩案，前台北市督察室督察員張德星，向電玩業者收賄20萬元，並聯合業者共同向高階警官行賄，本案經22年訴訟，高院更六審斥責張男與業者共謀，擔任「白手套」角色，所為可議，將他判刑5年半。全案可上訴。

這起震驚社會的檢警集體包庇電玩案，捲入其中的官警人數創下歷史之最，2014年涉案的前北檢檢察官許良虔、前板橋地檢署主任檢察官洪家儀分別被判刑8年4月、1年確定。另涉案警官及電玩店職員等7人被依行賄、收賄等罪判處7月到10年6月不等徒刑定讞。

張德星在1992年間擔任北市警局督察員，負責審辦中山分局及士林分局員警內外勤業務的督導考核，他明知周人蔘在北市中山區陸續開設多家賭博性電玩，竟收受對方20萬元賄款，縱容周的電玩店繼續違法營業。

1993年4月，張的審辦區變更由楊秋癸接任中山區，他竟將原本從周人蔘按月領取的10萬元，在警局辦公室轉交給楊男，與業者共同行賄楊男110萬元，之後接任的陳國慶他也如法炮製，行賄陳男90萬元。

台北地院到更五審都將張男各判6年6月到13年不等刑期，高院更六審考量張的犯行符合減刑條例及刑事妥速審判法規定，輕減刑後將他判刑5年6月，追徵未扣案的犯罪所得20萬元。全案可上訴。

(中時 )