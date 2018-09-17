驚！市議員候選人自爆年輕時的戀愛秘辛

2018年09月17日 11:39 中時電子報 綜合報導

你也有屬於你自己的音樂愛情故事嗎？你是否曾經在學生情竇初開時有著年少輕狂的校園愛情生活？還是到了出了社會工作之後，面對麵包與愛情的碰撞，見識到現實與感情的掙扎？相信每個人都一定有屬於自己的「定情曲」甚至是「離別歌」！「青年YA生活─音樂愛情故事」與你一起分享青春的音樂愛情故事。

近年年輕人對於公共事務的關心提高，同時隨著新媒體世代的興起，人人皆能成為一方意見領袖與網紅。為了搭建青年參與公共事務的平台，並分享生活中的有趣點滴，故企劃『青年YA生活』之自製節目。希望藉由輕鬆話題與生活小事之分享，促進年輕人關心時事並增進社會關懷以開闊全方位視野。

此次的『青年YA生活』來賓邀請到知名模特兒李娜、若綺，以及高雄市前鎮小港區市議員參選人朱挺玗。朱挺玗是美國東北大學商學院管理及金融雙碩士，也是高雄市議員前議長朱安雄與前立法委員吳德美之女。朱挺玗本身也曾是高雄市議會最年輕的議員，學經歷豐富且認真積極。

在節目中，李娜分享了「黑白配」是自己的音樂愛情故事中的重要歌曲，因為自己膚色比較白、而當時的男朋友膚色正好比較黑，「黑白配」一曲就也成了兩人的愛情回憶。朱挺玗提到自己的音樂愛情歌曲則是知名男子團體「咻比嘟嘩」的「世界末日」，因為高中時的遠距離戀愛，讓自己與情人見面時總是珍惜彼此旅遊時間，而那時最流行、電視最愛播放的正是「世界末日」，這首歌也成了她記憶最深的「愛情故事」。

你也有屬於你自己酸甜苦辣的愛情回憶嗎？每段愛情故事似乎都會有一首可以對映或是留下深刻記憶的歌曲，想必大家心中一定也浮現了某些臉孔與一些聲音吧！觀看這集「青年YA生活─音樂愛情故事」，與我們一同進入各種滋味的愛情回憶長廊裡吧！

(中時電子報)