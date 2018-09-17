MLB》盜壘失敗又折兵 大谷翔平左腳踝扭傷

大谷翔平(前)滑壘時沒抓好時間點，左腳踝因此扭傷，所幸球隊明日休兵，應可獲得時間休息。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
天使隊外野手卡洪(右)，用致勝全壘打走出打擊低潮。(美聯社)

《洛杉磯每日新聞報》報導，洛杉磯天使隊「二刀流」好手大谷翔平，在今天對西雅圖水手的比賽中，於8局下盜二壘時，滑壘時動作不太順利造成左腳踝扭傷，賽後可見左腳踝包紮起來，應該會是每日觀察，不過接下來球隊休兵一天，或許可以讓腳踝好好休息。

大谷這次盜壘不但失敗、腳踝還受傷，賽後總教練索西亞（Mike Scioscia）說：「大谷的左腳踝稍微扭了一下，但我不認為有什麼大問題，當時他滑壘的時機慢了點，所以動作有點不順暢，我相信周二他可以上場的。」

MLB》「林海嘯」再襲！ 林子偉替補建功、教頭按讚

這場比賽天使隊靠著右外野手卡洪（Kole Calhoun）在7局下的陽春全壘打跑回致勝分，最終4：3險勝水手隊，擔綱球隊第1棒的卡洪用個人本季第19轟，宣告走出連續25打數無安打的低潮，索西亞表示：「我壓根沒意識到卡洪連25打數無安打，他回來後一直都很努力要打好每一球，所以我很訝異竟然是這麼長一段時間沒有安打，能夠在對的時間點突破蠻好的，這一支陽春彈真的很重要。」

天使隊左外野手厄普頓（Justin Upton）本戰也貢獻一發三分打點全壘打，個人連續三場比賽有全壘打演出，而這三場比賽，他總共敲出4發紅不讓，本季累積已達30轟，連續三個球季單季至少30轟。

(中時電子報)

NBA》火箭簽安森尼 麥格瑞迪認為… NBA》諾威茲基曾怒罵老闆 20年生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。