MLB》盜壘失敗又折兵 大谷翔平左腳踝扭傷

2018年09月17日 11:44 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

天使隊外野手卡洪(右)，用致勝全壘打走出打擊低潮。(美聯社)

《洛杉磯每日新聞報》報導，洛杉磯天使隊「二刀流」好手大谷翔平，在今天對西雅圖水手的比賽中，於8局下盜二壘時，滑壘時動作不太順利造成左腳踝扭傷，賽後可見左腳踝包紮起來，應該會是每日觀察，不過接下來球隊休兵一天，或許可以讓腳踝好好休息。

大谷這次盜壘不但失敗、腳踝還受傷，賽後總教練索西亞（Mike Scioscia）說：「大谷的左腳踝稍微扭了一下，但我不認為有什麼大問題，當時他滑壘的時機慢了點，所以動作有點不順暢，我相信周二他可以上場的。」

這場比賽天使隊靠著右外野手卡洪（Kole Calhoun）在7局下的陽春全壘打跑回致勝分，最終4：3險勝水手隊，擔綱球隊第1棒的卡洪用個人本季第19轟，宣告走出連續25打數無安打的低潮，索西亞表示：「我壓根沒意識到卡洪連25打數無安打，他回來後一直都很努力要打好每一球，所以我很訝異竟然是這麼長一段時間沒有安打，能夠在對的時間點突破蠻好的，這一支陽春彈真的很重要。」

天使隊左外野手厄普頓（Justin Upton）本戰也貢獻一發三分打點全壘打，個人連續三場比賽有全壘打演出，而這三場比賽，他總共敲出4發紅不讓，本季累積已達30轟，連續三個球季單季至少30轟。

(中時電子報)