《全台最速報》代理花蓮縣長 蔡碧仲今宣誓就職

2018年09月17日 11:41 中時電子報 綜合報導

◎代理花蓮縣長 蔡碧仲今宣誓就職

「東廠錦衣衛，進駐花蓮縣府」、「綠色恐怖！」花蓮縣第17屆代理縣長宣誓就職暨交接典禮17日上午10時就職前，一群人持標牌高喊，「不歡迎錦衣衛到蓮！」代理縣長蔡碧仲強調，給他機會，他在短短3月內一定做好行法行政、行政中立。

◎全民會聖火引燃 逆時針環台遶境起跑

今年的全民運動會將於29日至10月14日，在苗栗展開一連串的精彩體育賽事，15日的聖火引燃典禮，首度結合鐵道自行車與無人機運用，由苗栗縣長徐耀昌取得聖火，並在17日上午8點的起跑儀式中，由聖火隊以奧林匹克火炬傳遞方式，為第10屆全民運動會揭開序幕。

◎憂雷達站輻射汙染 口湖鄉民集結抗議

中央氣象局根據「防災降雨雷達網建置計畫」，計畫在雲林縣口湖鄉建置「低窪地區防災降雨雷達」，附近居民擔心可能造成輻射汙染，17日前往雷達站預定地抗議，氣象局則強調會舉辦說明會並持續與居民溝通。

◎打吳.照顧退休公教惹議 學者：柯P支持度下滑

北市府與北農總經理吳音寧為市場改建案槓上，市長柯文哲甚至多次爆粗口，身兼北農董事長的北市副市長陳景峻14日確定請辭董座，被外界視為「斷尾求生」。學者分析，柯文哲本想把吳音寧當作政治提款機，卻反變成吳的提款機，現在改抓淺藍的票，推出照顧退休人員措施，卻讓部分年輕人反彈，顧此失彼下，支持度跟著下滑。

(中時電子報)