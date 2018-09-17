半百醉男路倒 年輕暖警扮兒一路扶到家

台中市警局第二分局文正派出所警員謝承翰（右）親切的攙扶酒醉的鄺男返家。（馮惠宜翻攝）

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台中市警局第二分局文正派出所警員謝承翰（右）親切的攙扶酒醉的鄺男返家。（馮惠宜翻攝）

台中50歲鄺姓男子日前醉倒北區民權路303號附近，經民眾報警，轄區分局員警謝承翰、余苓茹獲報到場發現他身上散發濃濃酒味，叫醒鄺男後他堅持要自行返家，為確保男子安全返家警員謝承翰耐心攙扶，謝員直稱鄺男年齡與其父相彷，一路暖心陪伴，讓家屬直呼「揪甘心」。

台中市警察局第二分局文正所警員謝承翰、余苓茹於9月10日3時30分許接獲民眾報案，指稱有男子酒醉路倒，警方到達時，看見一名酒醉男子倒臥路邊，且嘔吐物滿地看似身體十分不適，雖然救護車已在現場但男子不願就醫，經警方查詢後發現男子為50歲的鄺姓男子，且就居住在附近，由於已深夜視線不佳，謝員怕鄺男跌跌撞撞的無法安全返家，於是耐心的攙扶鄺男一起走回家。

26歲的謝員一路耐心的扶著年紀已可當他父親的鄺男返家，還不忘勸導鄺男喝酒勿過量，一老一少在路燈投射下讓人感受到溫馨的氛圍，到了鄺男家樓下，已酒醉的鄺男竟搞不清自家大門的鑰匙是那一隻，換了一隻又一隻仍打不開，最後在謝員的幫助下才順利打開，但鄺男居住的是無電梯大樓，且住在5樓，暖心的謝員仍順著階梯一路扶持將鄺男平安送回家中再離去，鄺男及家屬頻頻道謝，並肯定警方的熱忱付出！

(中時 )

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