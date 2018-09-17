店員好奇問：你是藝人嗎？ 國民男星神回萬人笑噴！

廖峻被問「你是藝人嗎」，竟神回自己是「花生」。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

66歲資深藝人廖峻在70年代和女藝人澎澎搭檔，組成喜劇雙人組合「廖峻與澎澎」主持兼搞笑，在秀場時代相當走紅，而廖峻同時也在戲劇圈發展，主演的電視劇《施公奇案》無人不知無人不曉，更有《土地公傳奇》、《鳥來伯與十三姨》、《天下第一味》、《甘味人生》等代表作，也因為多演爸爸角色，而被粉絲尊稱為「峻爸」，而廖峻不只在螢光幕前表演討喜，私下也超級幽默，日前被粉絲巧遇問了句：「你是藝人嗎？」，廖峻當下的回答惹得上萬人噴笑直呼太神！

知名男星廖峻除了接演戲劇作品外，相當親民幽默的他也主持行腳節目，近年更與兒子一起經營直播事業，表現同樣受到好評，而昨天有名林姓網友在臉書不公開社團「爆廢公社」上傳了一段短片，赫見主角是廖峻，只見他穿著格子襯衫搭配卡其長褲及球鞋，打扮猶如當年主持《歐吉桑遊台灣》一樣，格外讓人眼熟。

網友捕獲野生大明星，忍不住邊錄影邊問：「你是藝人嗎？」，沒想到廖峻竟以招牌口音，不假思索地回應：「嘿。哇花生(我花生)」，用「藝人(薏仁)花生」冷不防搞了個笑，一說完回頭看到鏡頭，還不忘調皮一笑才離開，瞬間戳中網友笑點，大讚他「反應好快」、「好可愛的花生」、「親切又幽默的峻爸」，還有超多人舉手告白，說自己小時候都有準時收看《施公奇案》，來了一記「回憶殺」。

(中時電子報)

郭雪芙臉臭被嫌「一度想不開」 … 牽手前世情人 王中平一周不洗手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。