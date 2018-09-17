店員好奇問：你是藝人嗎？ 國民男星神回萬人笑噴！

2018年09月17日 11:51 中時電子報 吳品瑤

66歲資深藝人廖峻在70年代和女藝人澎澎搭檔，組成喜劇雙人組合「廖峻與澎澎」主持兼搞笑，在秀場時代相當走紅，而廖峻同時也在戲劇圈發展，主演的電視劇《施公奇案》無人不知無人不曉，更有《土地公傳奇》、《鳥來伯與十三姨》、《天下第一味》、《甘味人生》等代表作，也因為多演爸爸角色，而被粉絲尊稱為「峻爸」，而廖峻不只在螢光幕前表演討喜，私下也超級幽默，日前被粉絲巧遇問了句：「你是藝人嗎？」，廖峻當下的回答惹得上萬人噴笑直呼太神！

知名男星廖峻除了接演戲劇作品外，相當親民幽默的他也主持行腳節目，近年更與兒子一起經營直播事業，表現同樣受到好評，而昨天有名林姓網友在臉書不公開社團「爆廢公社」上傳了一段短片，赫見主角是廖峻，只見他穿著格子襯衫搭配卡其長褲及球鞋，打扮猶如當年主持《歐吉桑遊台灣》一樣，格外讓人眼熟。

網友捕獲野生大明星，忍不住邊錄影邊問：「你是藝人嗎？」，沒想到廖峻竟以招牌口音，不假思索地回應：「嘿。哇花生(我花生)」，用「藝人(薏仁)花生」冷不防搞了個笑，一說完回頭看到鏡頭，還不忘調皮一笑才離開，瞬間戳中網友笑點，大讚他「反應好快」、「好可愛的花生」、「親切又幽默的峻爸」，還有超多人舉手告白，說自己小時候都有準時收看《施公奇案》，來了一記「回憶殺」。

(中時電子報)