永和房客刺死6旬房東 凶刀藏宮廟「為了消業障！」

35歲男子游洛興刺死房東，遭警方逮捕後移送法辦。（葉書宏攝）

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中時

35歲男子游洛興不滿65歲房東郭庚將套房轉租他人，16日下午5時許持水果刀刺傷郭男，郭男負傷逃出求救、傷重不治，游嫌犯案後騎機車逃逸，還先前往土城某宮廟藏凶刀，16日晚間11時許在永和中正橋外河堤落網，他供稱，「藏刀是為了消業障！」警訊後依殺人罪嫌送辦。

警方調查，游嫌為轄區內的治安人口，有毒品、竊盜、搶奪、殺人未遂等前科，他本向郭男承租永和區竹林路91巷某公寓地下室的套房，月租9000元，游嫌因缺錢向房東要求改為日繳方式，每天300元。

游嫌15日沒有回到套房，郭男上門收租不成，遂直接門鎖換掉並將套房改租其他房客。游嫌16日下午返回租屋處，發現門鎖遭換，雙方直接在套房外走廊爭吵，游嫌怒嗆，「我的衣物都在裡面，現在給你300元，立刻給我開門！」郭男不從，游嫌氣沖沖離去。

游嫌離去後到直接到一旁連鎖生活百貨購買一把長約30公分的水果刀，再度返回租屋處，遇見郭男直接持水果刀刺向郭男左心臟，郭男負傷逃出求救、傷重不治。

警方沿途調閱監視器於16日晚間11時許，在永和區中正橋下堤外步道逮捕游嫌，他坦承犯案，警方進一步追問凶刀下落，他供稱，凶刀藏在土城某宮廟神壇前，為了消業障！警訊後依殺人罪嫌送辦。

(中時 )

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