13種謎樣洞洞大揭密 第9種攸關全家幸福

2018年09月17日 12:05 中時電子報 戴安瑋

飛機巡航到一定高度時，靠這個洞維持內外壓力平衡，還能防止玻璃起霧結冰。翻攝網路溫度計

DailyView網路溫度計今揭開日常生活13種謎樣洞洞，除眾多周知的原子筆筆蓋上神祕的洞、飛機玻璃窗上神秘的洞等外，還有球鞋側兩旁神秘的洞、插頭上神祕的洞、鍋柄上神秘的洞等，其中「插頭上的洞」攸關全家人幸福。

原子筆筆蓋上的洞，是防小朋友誤食窒息。翻攝網路溫度計

網路溫度計今揭開日常生活13種謎樣洞洞說明，如下：

1、傳統原子筆筆蓋上神秘的洞:很多人認為原子筆筆蓋上的洞，是防小朋友不慎吞下筆蓋，堵塞呼吸道，才挖了一個洞確保氣流通過，避免小孩誤食窒息。

2、飛機玻璃窗上神秘的洞:飛機巡航到一定高度時，靠這個洞維持內外壓力平衡，讓機窗不會受氣壓失衡影響而破裂外，還能防止玻璃起霧結冰。

3、Converse All Stars鞋側兩旁神秘的洞：Converse All Stars是做籃球鞋起家，設計師有鑒於打籃球最重要的是「合腳」，貼心的多鑿兩個洞，讓鞋帶順利穿過，幫助鞋子Size更符合腳型。

運動鞋鞋帶孔上方最後一個神秘的洞，靠近腳踝之處，是希望藉由鞋帶穿過綁緊，讓鞋子更服貼，以免鬆脫，造成運動傷害，腳後跟還可能破皮起水泡。翻攝網路溫度計

4、運動鞋鞋帶孔上方最後一個神秘的洞：洞靠近腳踝處，主要也是希望藉由鞋帶穿過綁緊，讓鞋子更服貼，避免鬆脫造成運動傷害，或腳後跟破皮起水泡。

5、捲尺頭上神秘的洞：捲尺頭上的小洞，是為幫助使用者勾住螺絲釘，這樣拉捲尺測量時就不易滑開，甚至割到手爆血。

鍋柄上神秘的洞：除方更掛在牆壁勾勾上，還可把沾滿醬料的大湯匙、大筷子斜插在上面。翻攝網路溫度計

6、鍋柄上神秘的洞：除讓使用者掛在牆壁勾勾上，還有個貼心小功能，可把沾滿醬料的大湯匙、大筷子斜插在上面，就不會滴得到處都是或額外找一個乾淨的地方。

7、義大利麵杓上神秘的洞：義大利麵杓除撈義大利麵時方便，麵杓中間的洞還能測量一人份的麵量。

8、葡萄酒瓶底部神秘的凹洞：當人們把軟木塞壓入時，底部向內凹陷的設計能分散壓力，避免酒瓶最脆弱的瓶底受壓力下衝影響而直接破裂。

9、電插頭中間神秘的洞：當電插頭插入插座時，插座內彈片會跳出來，彈片上還有一個小突出口，能緊緊卡住電插頭晶片，讓插頭插進去後不容易滑出；有些插頭甚至帶鎖，插入後按下開關，雙洞就會被金屬棍牢牢鎖住，父母就不怕小孩輕易將它拔出。

10、三角尺上神秘的洞：「三角尺」上頭的洞，能阻絕空氣，幫助氣體在三角尺被放上紙張時從洞口排出，讓尺與紙張完美貼合，另外還能減少空氣摩擦，讓使用者方便在紙上挪移，做精準測量。

11、耳朵上神秘的洞：有的人耳朵軟骨上有個小洞，根據國外研究表示，在亞洲或非洲部分地區，每5個人就有2個人有這個小洞，科學家霍伊辛格指這個洞其實是「耳前廔管」，但不會影響生活，跟健康無關。

12、Apple Watch錶帶接環處6個神秘洞：可用來替Apple Watch充電，因此便基於這個「漏洞」開發一種Apple Watch專用的「行動電源」，以增加Apple Watch原版僅一天的續航力。

13、辦公桌上神祕的洞：不少人會說是用來接電器電線的，其實還有一個甜蜜功能，就是讓喵皇監督鏟屎官有沒有認真工作。

(中時電子報)