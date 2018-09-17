北市推7、8天登山步道路線　VR實境搶先體驗

2018年09月17日 12:17 中時 林縉明

北市大地處規畫長達92公里登山步道路線，同時推出結合VR實境模擬金面山步道，市長柯文哲與熊讚搶先體驗山林峭壁美景。（林縉明）

生態旅遊越來越夯，北市大地處盤整登山步道系統，規畫全長約92公里登山路線，可以一覽貴子坑、七星山、大屯山、大屯山等地美景，為鼓勵民眾體驗台北步道大縱走，即日起至2019年9月16日，民眾於北區陵線及南區茶鄉大縱走路線內，蒐集與拓印柱「台、北、東、西、南、北、大、縱、走、壯、遊、趣」合照，即可免費兌換運動毛巾一條。

北市登山步道高達135條，步道系統完整，市府近年積極打造手作步道及盤點整體資源，規畫路徑長達92公里、海拔高差1120公尺的台北步道大縱走路徑，沿途包括山陵線、古道、步道、市區道路，可以欣賞平地到高山多樣化景觀，可分為7至8天完成。

大地處17日舉行台北步道秋季大縱走啟動暨步道成果展，市長柯文哲表示，因應爬山健行越來越流行，希望透過整理後把步道系統化，並在沿途增設指引標示、飲水機、APP等設施，尤其是四獸山可以是眺望台北101最佳視野，吸引很多外國人前往，期盼登山步道不僅提供市民休憩，也能成為重要的觀光資源。

市府為讓民眾搶先體驗登山步道設施，即日起至20日在市府大廳設置VR虛擬環景實境，感受站在金面山剪刀石邊緣，眺望北市壯麗美景，同時拿起手機掃描圖標，手機會呈現環繞北市3D山脈壯麗景觀。

(中時 )