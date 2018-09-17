豐原火車站都更案二次流標 都發局研議提高獎勵

2018年09月17日 12:19 中時 陳世宗

台中市豐原火車站都更案，去年9月第1次招商沒有廠商投標，今年6月底辦理第2次招商，又再度流標。台中市議員翁美春、邱素貞、蕭隆澤、謝明源、陳淑華、張芬郁17日在議會質詢時，憂心都更案延宕將會影響豐原副都心的整體發展。

台中市政府都發局長王俊傑說，公辦都更案面臨到一些困難點，包括在整個獎勵部分挹注投資者不足，市府會持續檢討是否有其他更高的獎勵措施，以提高廠商投標的意願。此外，豐潭雅神整併案已於今年9月經內政部都市計畫委員會審議通過，將可加速推動豐原副都心計畫。

翁美春質詢說，市長林佳龍上任後，舊市區的更新一直是重大的業務及政績，以台中市舊市區中區來說，包括都更、創新產業甚至東協廣場，綠川柳川的整治，都讓人印象深刻，但是關係到豐原整體發展的豐原火車站都更案，招商案卻一再流標，究竟是什麼原因？

王俊傑表示，公辦都更案確實面臨到一些困難點，在整個獎勵部分挹注投資者不夠，所以第1次流標後有調高一些誘因，第2次流標應該和地區性有關；包括台北市都更也面臨同樣問題，廠商也都會考量興建成本是否足夠負擔。市府將會持續研議是否有其他更高的獎勵措施，以提高廠商招標的意願。

翁美春說，市長當初說要做「3個副都心」，其中1個就是豐原副都心。市府目前也正在進行豐原、潭子、大雅及神岡的都市計劃整併，其中還有變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫。希望在2018花博之後，豐原及后里地區除了有既有的發展外，也有全新的建設，豐后起飛，進入重要的關鍵，要加快腳步，也一定要做好。

王俊傑指出，豐潭雅神整併案已於107年9月11日經內政部都市計畫委員會第930次會議審議通過，本次都市計畫整併係將「豐原都市計畫」、「潭子都市計畫」、「大雅都市計畫」、「神岡都市計畫」、「高速公路豐原交流道附近特定區計畫」等5處計畫區整併為一處，同時擬定細部計畫（豐原、潭子、大雅、神岡4處細部計畫)，以打破個別區域發展藩籬，形成完整都市功能體系，指導都市發展長遠規劃，並因應地方未來發展需求，整體考量交通運輸網路聯結之可及性，全案預計107年底公告發布實施都市計畫。

邱素貞表示，台中鐵路高架化後，位於後火車站的復興路，振興路住宅區，希望打破落後的印象並進行都更，尤其台糖區段徵收，市長引以為傲的東方新明珠，但住宅區等待20多年，都沒有調整，希望可加快腳步進行都更。謝明源、蕭隆澤議員也希望市府加速辦理都更，並提高誘因增加廠商投標的意願。

王俊傑強調，在台中車站東邊已有劃設相關都市計畫，可優先來施作，另外，早期復興路規劃部分商業帶，有留下一些住宅區，未來會進行通盤檢討。

(中時 )