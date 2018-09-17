台南》集結無黨人士倡分稅制 蘇煥智：各縣市已赤字經營

2018年09月17日 12:02 中時 陳建瑜

台南縣前縣長、無黨籍台南市長參選人蘇煥智今邀集其他縣市獨立參選人，提倡財政分稅制。蘇煥智強調，除台北市外，全國其他縣市幾乎都是赤字經營，台灣拼經濟都是中央政府在拼，卻沒人想到地方政府，因此他主張中央及地方財政分稅制。

蘇煥智今發表《地方自治與地方再生》新書發表，包含出席的無黨籍雲林縣長候選人王麗萍、彰化縣長候選人黃文玲等人均連署倡導財政分稅制，希望改變地方自治體制問題。

蘇煥智說，台灣失去三四十年前經濟發展動能，競爭力逐漸下將，更憂心的是，對台灣併吞野心的中國快速崛起，中央與地方政治體制均缺乏經濟力，徒增危機。

蘇煥智強調，外界看到大陸殷勤招商，卻沒有論述背景原因，尤其是制度誘因，中國中央跟地方稅制是學習德國分稅制，地方招商可分到稅金，但台灣在稱讚中國這方面時卻沒有掌握到主因。

蘇煥智指出，當六都地方自治被根除後，地方從政困難度越來越高，因此他主張落實「草根民主」，地方人關心地方事，年輕人能在故鄉實踐理想；同時，他也點出，台灣政黨比例的制度限縮結社自由，台灣只能有全國性政黨，卻無法有地方性政黨，但鮮少人檢討這樣的制度。

蘇煥智表示，全世界都在檢討地方自治，希望朝有效率、合乎民主原則參政的政府體制，這將是未來全世界共通問題。

民進黨大老林濁水則說，地方自治體制的亂象，都是因為選舉；台北市是直轄市很有錢，所以台中、新北、桃園都想做，但小小二千萬人口的國家，卻有六個直轄市，比中國還多，這是災難。

林濁水強調，政府民調這麼低，國家不會疼惜人才，某個程度，雖然支持、投票給蔡總統，但今施政造成政府名望低成這樣，就是不會用人，是否自己要檢討？蔡總統講當總統就是要改革，如此重要的國家制度改革，但卻沒有提出改革。

(中時 )