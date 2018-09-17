花蓮》花蓮縣代理縣長宣誓就職 發生場外抗議插曲

2018年09月17日 12:01 中時 范振和

花蓮縣代理縣長蔡碧仲強調，他一定行政中立、依法行政。（范振和攝）

花蓮縣代理縣長就職典禮前，一群人拔牌抗議「東廠錦衣衛，進駐花蓮縣府」、「綠色恐怖」。（范振和攝）

花蓮縣代理縣長蔡碧仲17日上午宣誓就職，檢調單位多人到場致意，不少人反映，這是縣長交接典禮，怎麼多司法人員到場，到底還傳達什麼意思？蔡碧仲強調，他一定依法行政、行政中立。

花蓮高檢署檢察官李吉祥、花蓮地檢署檢察長張清雲、花蓮地方法院院長劉嶽承、法務部花蓮調查站主任鮑宏志等人均列席，檢調單位是來監督縣府行政的，怎麼都叫來「排排站」？而且又是參加長官法務部政次蔡碧仲代理縣長就職典禮？

「東廠錦衣衛，進駐花蓮縣府」、「綠色恐怖！」一群人由花蓮縣議員參選人俞慧君引領，紛持標牌高喊：「不歡迎錦衣衛到蓮！」典禮完後，他們也反映，這只是單純的代理縣長宣誓就職，叫來大批下屬檢調司法單位人員，到底在幹什麼？啟人疑竇。有人在台北「拔管」不夠，還要跑到花蓮「拔榛」嗎？

代理縣長宣誓就職暨交接典禮由暫代縣長職務的秘書長顏新章在內政部長徐國勇監交下，將縣長印信移交給新任代理縣長蔡碧仲後，蔡碧仲表示，花蓮是個「好山、好水、好自由」的縣市，只要踏進花蓮縣，心裡就會覺得自由自在，他感謝縣議員、各鄉鎮市長、代表的監督，讓花蓮縣政不致脫軌，在這不到3個月的期間，他希望和大家共同努力，持續推動縣政。首先要解決0206大地震受災戶後續復建問題。「給我機會，我一定依法行政、行政中立！」

(中時 )