海灘意外發現 英路人挖到納粹萬能轟炸機

2018年09月17日 12:09 中時電子報 楊幼蘭

Ju 88轟炸機

56歲的葛里德爾（Chris Gleadell）漫步在英國諾福克（Norfolk）海灘時，壓根沒想到，竟然會發現一架1941年墜毀的德國納粹主力戰機，也就是俗稱萬能轟炸機的容克斯（Junkers）Ju 88。

據《每日郵報》（DailyMail）17日報導，葛里德爾上星期在退潮時到沙灘上散步，但意外被凸起的東西絆到。後來他發現，那好像是飛機發動機上的鑲齒，於是拿著小塑膠鏟子挖了起來。

事實上，這是一架德製雙引擎轟炸機Ju88的殘骸，而1940年不列顛戰役（Battle of Britain）時，納粹就用它來狂轟英國。

Ju88是1930年代中期，由容克斯飛機與發動機製造廠的總設計師容克斯（Hugo Junkers）親手設計。第二次世界大戰期間，納粹德國空軍廣泛使用它來執行軍事任務，後來有幾十種衍生機種，可從事轟炸、布雷、偵察、氣象觀察、驅逐、夜間戰鬥，獵殺戰車和地面攻擊等多種任務，因此有「萬能博士」之稱。

Ju 88轟炸機

「我繞著它挖了大約1小時，才露出凸輪軸，」葛里德爾說，「由於零組件的尺寸，我隱約有預感，它應該是一架飛機」。他趁漲潮前盡量挖，可是漲潮後，殘骸又被淹沒。

當時德國約生產了1.6萬架Ju88，使它成為機隊主力。而相關報導顯示，1941年5月時，有一架Ju88在諾福克海岸附近墜毀，而飛機的大部分殘骸至今仍未尋獲。

一般認為，它是在飛越英國斯克格內斯（Skegness）時，被英國皇家空軍第151中隊的普頓保羅（Boulton Paul）「無畏」（Defiant）戰機所擊落。

葛里德爾說，雖然毀損得很嚴重，但還是可以看出，有很大一具發動機在那兒，約有4英尺（1.2米）長，2英尺（0.6米）寬，而還有更多部份可能埋在下面。

(中時電子報)